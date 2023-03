SW Havixbeck hofft im Derby auf wichtigen Dreier

In den Baumbergen findet am Sonntag das Derby zwischen SW Havixbeck und dem SV Bösensell statt. Zwei weitere heimsche Teams haben zudem schwere Auswärtsspiele vor der Brust.

In der Kreisliga A 2 Münster ist der Zug nach ganz oben für die Fußballmannschaften aus den Baumbergen abgefahren. Aussichtsreichster Kandidat, oben noch anzugreifen, war lange Zeit der SV Bösensell. Drei Punkteteilungen in den letzten fünf Spielen sorgten indes dafür, dass der Rückstand des SVB auf Spitzenreiter Wacker Mecklenbeck inzwischen auf neun Punkte angewachsen ist – da dürften wohl auch die größten Optimisten skeptisch werden.

Zur Abstiegszone ist der Vorsprung von SW Havixbeck und Fortuna Schapdetten allerdings noch nicht sehr groß. Die Zweitvertretungen des TuS Hiltrup und des BSV Roxel sind zwar schon etwas abgeschlagen, der SV Herbern 2, der momentan den Relegationsplatz einnimmt, hat aber nur vier beziehungsweise fünf Punkte Rückstand auf Havixbeck und Schapdetten.

GW Amelsbüren - Fortuna Schapdetten

„Nach meinen Informationen sieht es im Moment sogar so aus, dass die letzten drei Mannschaften direkt absteigen werden“, hat Schapdettens Trainer Christopher Muck vor dem Auswärtsspiel keine guten Nachrichten parat. Die Hiltruper hat er zudem noch lange nicht abgeschrieben: „Die Erste des TuS spielt ja in der Westfalenliga. Ich rechne damit, dass Hiltrup alles dafür tun wird, dass die Zweite nicht in die B-Liga absteigt.“

Vor der Partie beim Tabellensechsten Amelsbüren denken die Fortunen noch gerne an das Hinspiel zurück, das sie mit 3:2 gewannen. „Danach hat unser Gegner aber eine richtig gute Serie gestartet. Besonders in der Offensive verfügen sie über zwei starke Leute“, so Muck, der vor Jan Hendrik Möller (16 Treffer) und Emmanuel Boryor (zehn Tore) warnt. Doch auch bei der Fortuna blühte zuletzt ein Spieler im Angriff auf: Routinier Johannes Aldenhövel erzielte in den letzten beiden Spielen vier Tore. „Aldi ist ein echter Torjäger. Letzte Woche hätte er aber noch mehr als nur drei Tore erzielen können“, sagt der SVF-Übungsleiter, der zuletzt aber auch sehr zufrieden mit den Darbietungen von Innenverteidiger Michael Schlichtmann und Sechser Patrick Heumann war.

Ein Ruck durch die Mannschaft ging zudem nach einer Mannschaftssitzung vor einigen Wochen. „Ich habe den Spielern mitgeteilt, dass ich oft nicht mit der Einstellung zufrieden war. In der A-Liga kommt man mit Rumgekicke nicht weit, da musst du körperlich fit sein und mit Herzblut spielen. Ich habe das Gefühl, dass die Mannschaft verstanden hat, dass sie nun liefern muss“, sagt Muck, der sich über die Rückkehr von Justin Ziepke in den Kader freut.

SG Selm - GS Hohenholte

Ein hammerhartes Programm absolviert in diesen Wochen GS Hohenholte. Nach der Partie beim Tabellendritten Bösensell reisen die Gelb-Schwarzen am Sonntag (Anstoß um 15 Uhr) zum Zweiten Selm, um bereits am Freitag im vorgezogenen Punktspiel Tabellenführer Wacker Mecklenbeck zum empfangen. Einfach geht definitiv anders. Doch Lukman Atalan lässt sich davon nicht aus der Ruhe bringen. „Unsere volle Konzentration gilt jetzt Selm“, sagt der GSH-Coach, der mit seiner Mannschaft Rang fünf einnimmt. Und konzentrieren sollten sich die Gelb-Schwarzen nach den Erfahrungen aus dem Hinspiel wohl auch besser: Mit 7:1 gewann die SG in Hohenholte und zeigte sich dabei brutal effektiv. „Unser Gegner hat zwar mehrere sehr gute Einzelspieler, doch hatten wir im Hinspiel auch einen richtig schlechten Tag erwischt“, glaubt Atalan nicht, dass es noch einmal eine solch hohe Pleite geben wird. Hoffnung macht ihm auch, dass Frederik Luke und David Bussmann in den Kader zurückkehren werden.

SW Havixbeck - SV Bösensell

Von der Papierform sind die Gäste aus Bösensell, immerhin Tabellendritter, favorisiert. Die aktuelle Form der Havixbecker ist, wie berichtet, indes eine gute. Nach drei Siegen in Folge ist das Selbstvertrauen gewachsen. Die Bösenseller müssen außerdem auf ihren erfolgreichsten Stürmer Marvin Janning verzichten. Der 16-fache Torschütze ist nach der fünften Gelben Karte gesperrt. Der Anstoß auf dem Havixbecker Kunstrasenplatz erfolgt um 15 Uhr.