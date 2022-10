SW Havixbeck läuft in Emsdetten auf

Die beiden Herrenmannschaften von SW Havixbeck spielen erneut um Punkte. In der Münsterlandliga tritt die Erste bereits am Samstag (1. Oktober) um 16.30 Uhr beim TV Emsdetten 3 an.

In der Münsterlandliga tritt die Erste bereits am heutigen Samstag um 16.30 Uhr beim TV Emsdetten 3 an. Während die Havixbecker ihre drei ersten Spiele verloren haben, haben die Gastgeber bereits 4:2 Punkte auf dem Konto. „Emsdetten ist besonders zuhause ein Wundertüte“, wagt SWH-Trainer Florian Schulte keine Prognose. „Da tauchen immer mal wieder Routiniers auf, die im Herbst ihrer Karriere so manche Deckung vor Probleme stellen können“, führt er weiter aus. „Oder talentierte A-Jugendliche, die sich am Wochenende mal bewegen wollen.“

Der Havixbecker Übungsleiter kann sich seinerseits auf seine Deckung verlassen. Probleme ergeben sich allerdings im Angriff. „Da müssen wir konsequenter werden“, erhofft er sich entsprechende Impulse durch Spielmacher Christopher Wiesner, der seine Zehenverletzung auskuriert hat. „Wenn es uns gelingt, die Partie lange offen zu halten, könnten wir vielleicht etwas Zählbares mit nach Hause nehmen“, erhofft sich Florian Schulte ein Spiel auf Augenhöhe.

Die Havixbecker Reserve trifft am Sonntag um 16 Uhr in eigener Halle auf die SG Handball Steinfurt. Die Stemmerter sind Meisterschaftsanwärter und haben mit 8:0 Punkten eine weiße Weste. Diese sollte in der Baumbergehalle auch keine Flecken abbekommen, dafür ist der Leistungsunterschied in dieser Spielklasse einfach zu groß. „Wir müssen von Spiel zu Spiel schauen“, bleibt der Havixbecker Trainer Martin Drewer Realist angesichts der Tatsache, dass nach dem TSV Ladbergen 2 ein weiterer Hochkaräter seine Visitenkarte abgibt. „Aus solchen Spielen können wir nur lernen. Ich hoffe, dass wir uns gut verkaufen“, hofft er auf eine Leistungssteigerung im Angriff.