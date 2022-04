SW Havixbeck leistet lange Zeit Gegenwehr

Nach dem souveränen 26:14-Auswärtssieg des TSV Ladbergen beim Spitzenreiter 1. HC Ibbenbüren vor wenigen Tagen in der Handball-Landesliga der Herren wittert Ladbergen bei einem Punkt Rückstand auf den Primus wieder Morgenluft. „Wenn wir unsere letzten sechs Spiele alle gewinnen, könnte es mit dem Aufstieg doch noch klappen“, machte TSV-Sportleiter Stefan Ferlemann vor dem Auswärtsspiel in Havixbeck am vergangenen Sonntag seine eigene Rechnung auf. Doch die Mannschaft von Schwarz-Weiß-Trainer Florian Schulte wollte es dem Gegner nicht zu leicht machen und lieferte den Heidedörflern einen harten Kampf. Das bessere Ende hatten indes die Gäste, die aufgrund eines Zwischenspurts im zweiten Durchgang letztlich mit 35:31 (15:15) beide Punkte entführten.

In einem von beiden Seiten hochklassig geführtem Landesliga-Spiel mit einer sehr umkämpften ersten Hälfte waren die Schwarz-Weißen auf Augenhöhe. Über weite Strecken verteidigten die ersatzgeschwächten Gastgeber sogar eine knappe Führung, konnten den Vorsprung allerdings nicht in die Kabine retten. Gegen die sehr gute 6:0-Deckung der Schwarz-Weißen fanden die individuell sehr stark besetzten Gäste immer wieder Durchbruchsräume. Mit 15:15 ging es in die Pause.

Nach dem Wechsel nutzten die Gäste ihre doppelte Überzahl nach zwei Zeitstrafen gegen die Einheimischen zur Führung. Zwar kämpften sich die Schwarz-Weißen immer wieder heran, doch es reichte einfach nicht, um das Spiel zu kippen.

„Ladbergen überzeugte einfach durch individuelle Klasse in den Eins-gegen Eins-Situationen und vor allem mit bombastisch treffsicheren Außen“, zollte SWH-Coach Florian Schulte den Gästen Anerkennung. Mit dem Spiel seiner Mannschaft war er dennoch hochzufrieden: „Wir haben ein gutes Offensivspiel gemacht. Es gibt sicher nicht viele Mannschaften, die gegen den TSV 31 Tore erzielen“, lobte der Trainer. „Auch in der Deckung standen wir an sich gut. Allerdings hast du gegen eine Top-Mannschaft mit einer derartigen Wurfquote am Ende das Nachsehen.“

Bereits am heutigen Dienstag (5. April) geht es für die Havixbecker weiter. Um 20 Uhr kommt der Tabellenfünfte SV Vorwärts Gronau zum Nachholspiel in die Baumberge-Halle. Die Grenzstädter stellten am Wochenende dem Tabellendritten TV Vreden ein Bein. „Wir nehmen den Schwung mit und gehen nach dieser Leistung positiv gestimmt in dieses schwere Spiel“, verspricht Florian Schulte.

SWH-Tore: Maximilian Beumer (12), Lukas Bexten (5), Johannes Beumer (4), Ruben Marian Weltmann (4), Christopher Wiesner (4/2), Frederick Leusmann (1), Julian Hölscher (1).