SW Havixbeck macht es richtig gut

Mit 0:1 verloren die A-Liga-Fußballer von SW Havixbeck zwar das Testspiel gegen den VfL Billerbeck, doch in den 90 Minuten zeigten die Habichte vieles, was ihrem Trainer gefiel.

Im dritten Testspiel der Saisonvorbereitung kassierte A-Ligist SW Havixbeck die erste Niederlage: Bezirksligist VfL Billerbeck setzte sich im Flothfeld-Sportzentrum knapp mit 1:0 (1:0) durch. Die Habichte brauchten anschließend jedoch nicht Trübsal zu blasen, denn sie hatten ein klasse Spiel gemacht und waren mindestens ebenbürtig.

„Insgesamt bin ich sehr zufrieden“, sagte daher auch Havixbecks Trainer Mario Zohlen nach dem guten Auftritt seines Teams. „Wir waren mit Billerbeck auf Augenhöhe. Nach der Pause fand ich uns sogar besser.“ Thorsten Heinrich, ehemaliger Trainer von Fortuna Schapdetten und seit dieser Spielzeit für die Domstädter verantwortlich, hatte das etwas anders gesehen: „Der Sieg geht in Ordnung, auch wenn Havixbeck ebenfalls ein Tor hätte machen können.“

Wie auch immer: Zunächst tasteten sich die beiden Mannschaften vorsichtig ab. Die Schwarz-Weißen zeigten dabei von Beginn an eine gute Spielanlage und überzeugten mit überlegtem Spiel aus der Abwehr nach vorne. „Der letzte Pass ist uns in den ersten 45 Minuten aber nur in wenigen Situationen gelungen“, berichtete Mario Zohlen.

Als nach einer Viertelstunde Johannes Francke angeschlagen den Platz verlassen musste, gab es für wenige Minuten einen Bruch im Spiel des Gastgebers. Das nutzte der VfL aus, um nach einer halben Stunde durch Jens Leopold das Tor des Tages zu erzielen.

Danach fingen sich die Habichte aber schnell wieder und hätten in der 43. Minute beinahe den Ausgleich erzielt: Linksverteidiger Jan Meyer flankte nach einem energischen Vorstoß in den Strafraum. Dort nahm Jens Könemann das Leder direkt, traf aber nur den Außenpfosten.

Nach dem Seitenwechsel legten die Havixbecker gegen einen Gegner, der ersatzgeschwächt angereist war, noch einen Zahn zu. „Wir hatten vielleicht nicht die ganz klaren Chancen, Billerbeck aber auch nicht. Wir hatten jedenfalls die Mehrzahl an Torannäherungen“, sagte Zohlen. In der 78. Minute wäre dann fast noch das 1:1 gefallen, doch nach einem klasse Pass von Tobias Harke bekam Jens Könemann nicht mehr genug Energie in den Ball. „Das war am Ende auch eine Kraftgeschichte“, zeigte Zohlen Verständnis mit seinem spielenden Co-Trainer.

Schon am Sonntag steht für SWH das nächste Testspiel auf dem Programm. Und wieder genießt das Zohlen-Team Heimrecht. Um 15 Uhr gibt mit Turo Darfeld ein A-Ligist aus dem Fußballkreis Ahaus/Coesfeld seine Visitenkarte ab.