SW Havixbeck muss in Hiltrup siegen

So wie hier Jonas Lügering, wollen die Havixbecker am Samstag fliegen – auf einen Punkt heran an Hiltrup.

SW Havixbeck und die DJK Eintracht Hiltrup sind Tabellennachbarn, beide Handballteams kämpfen um den Klassenerhalt in der Münsterlandliga. Die Schwarz-Weißen haben dabei schlechtere Karten: Der Drittletzte hat drei Punkte weniger auf dem Konto als die Cracks aus dem Süden von Münster.

Am Samstag hat das Team von Florian Schulte die Chance, das zu ändern: Um 17 Uhr gastierten die Baumberge-Handballer in Hiltrup, mit einem Sieg bei der Eintracht wären sie in Schlagdistanz.

Rein statistisch gesehen, sind die Voraussetzungen nicht so gut: Das Hinspiel in Havixbeck gewann die Eintracht deutlich mit 26:18. Allerdings, so erinnert Christian Mühlenkamp, spielender Co-Trainer der Schwarz-Weißen: „Damals musste unsere Mannschaft auf Christopher Wiesner, Jonas Lügering und mich selbst verzichten. Diesmal können wir, wie schon in den vergangenen Wochen, wieder aus dem Vollen schöpfen. Wenn wir, anders als zuletzt gegen Sendenhorst, 60 Minuten Gas geben, können wir die Punkte mitnehmen – und müssen es auch. Denn so viele Spiele haben wir nicht mehr.“

Doch trotz der idealen Personallage bleibt Hiltrup immer noch ein Brocken. Mühlenkamp: „Die Eintracht war in den vergangenen Jahren immer eine eingespielte Truppe, wie wir auch. Es hat mich gewundert, dass die Hiltruper so weit unten drin stehen. Aber ich weiß auch nicht, ob und wie viele Abgänge sie hatten, im Hinspiel war ich ja nicht dabei.“

In jedem Fall erwartet die Havixbecker wohl ein harter Fight. Denn so wie die Schwarz-Weißen am Samstag den direkten Anschluss schaffen können, können die Hiltruper ihren Vorsprung zu den darunter liegenden Plätzen weiter ausbauen – und hätten ihre Chancen auf den Klassenerhalt damit deutlich gesteigert . . .