SW Havixbeck peilt Auswärtssieg an

Nach dem Dreikönigsturnier geht es für die erste Mannschaft von SW Havixbeck ab diesem Wochenende in der Münsterlandliga wieder um Punkte. Die Mannschaft von Trainer Florian Schulte reist dabei am Samstag (14. Januar) zum Tabellenachten Handballfreunde Reckenfeld/Greven 05, den in dieser Saison in eigener Halle noch keiner bezwingen konnte. Die Schwarz-Weißen hoffen, dass diese Serie reißt. Der Anwurf erfolgt um 18 Uhr. „Reckenfeld hat mit Marcel Peters einen gefährlichen Shooter in der Rückraum Mitte. Es wird wichtig sein, dass wir ihn in den Griff bekommen“, erklärt Havixbecks Co-Trainer Christian Mühlenkamp, der die Aussichten auf einen Erfolg allerdings nicht gering einschätzt: „Wenn wir da weitermachen, wo wir beim Dreikönigsturnier aufgehört haben, dann sehe ich uns vorne.“ Bis auf ihn selbst haben sich zudem alle Akteure fit gemeldet: „Ich habe für mein Comeback den 5. Februar angepeilt. An diesem Abend empfangen wir die SG Sendenhorst. Sollte allerdings ein Spieler von uns mal eine Verschnaufpause benötigen, kann ich durchaus schon für einen Kurzeinsatz einspringen.“ Optimismus herrscht allerdings auch beim Doppelaufsteiger vor. Dessen Trainer Daniel Markmeyer, der zusammen mit Spielertrainer Marcel Peters das Sagen hat, weiß um die Ausgangslage bei den Gästen: „Havixbeck ist Vorletzter, hat bisher nur sechs Punkte geholt und muss gewinnen. Uns würde eine Niederlage zu diesem Zeitpunkt nicht wehtun, aber das wären schon ganz wichtige Punkte für uns. Wir möchten den Klassenerhalt so schnell wie möglich sichern. Angesichts der Tabellensituation und weil wir zu Hause noch kein Spiel verloren haben, sind wir Favorit. Es wird ein schwieriges Spiel, aber ich bin guten Mutes und von der Mannschaft überzeugt.“