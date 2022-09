SW Havixbeck: Premiere gegen Nordwalde

Ihre Premiere in der neuen Liga feiern die Frauen von SW Havixbeck. Am Sonntag (4. September) empfangen sie den SC Nordwalde.

„Das soll eine sehr gute, ausgeglichene Mannschaft sein“, sagt SWH-Trainer Heinz Steens, der die Nordwalderinnen selbst noch nicht gesehen hat, über den ersten Gegner. Das Saisonziel des neuen Havixbecker Coaches, der die Frauen zu dieser Saison übernommen hat: „Ein Mittelfeldplatz, mehr ist wohl auch nicht drin.“ In der vergangenen Saison wurden die SWH-Damen Dritter in der Kreisliga.

Verzichten müssen die Gastgeberinnen am Sonntag auf die verletzten Leonie Storck, Jana Schulz und Sara Hoevelmann. Die ehemals langzeitverletzte Maja Dreger ist wieder im Training, aber für ein Pflichtspiel noch nicht fit genug. „Acht oder neun Spielerinnen“ stünden ihm gegen Nordwalde zur Verfügung, so Steens – „das ist sehr, sehr knapp“.

Pessimistisch geht der neue Coach jedoch nicht in die erste Saison der neuen Münsterlandklasse, denn die Vorbereitung lässt hoffen: „Mit Trainingsbeteiligung und -leistung bin ich sehr zufrieden.“