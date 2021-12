SW Havixbeck sagt Dreikönigsturnier ab

SW Havixbeck hat die Notbremse gezogen: Das 43. Dreikönigsturnier ist abgesagt. Die aktuellen Entwicklungen in der Corona-Pandemie hätten den Organisatoren keine Alternative gelassen, teilt die Handballabteilung des Vereins mit.

Das Dreikönigsturnier der Handballer von Schwarz-Weiß Havixbeck fällt aus. Aufgrund der aktuellen Entwicklungen in der Corona-Pandemie entschieden sich die Turnier- und die Abteilungsleitung in einer gemeinsamen Sitzung zur Absage der traditionsreichen Veranstaltung. Ursprünglich sollte das 43. Dreikönigsturnier vom 5. bis zum 8. Januar 2022 in der Baumberge-Sporthalle stattfinden.

Optimistisch hatten die Organisatoren im Oktober noch mit den Vorbereitungen für das Turnier begonnen. Nach der langen Durststrecke für den Vereinssport sollte den Gastvereinen die Gelegenheit gegeben werden, in den sportlichen Wettstreit mit anderen Mannschaften einzutreten. Eingeladen worden war zu einem Frauen-, zwei Männer- und vier Jugendturnieren. Dafür war ein eigenes Hygienekonzept erarbeitet worden.

„Das wachsende Infektionsgeschehen lässt eine verantwortungsbewusste Durchführung des Dreikönigsturniers im Januar leider nicht zu“, erläutert das Organisationsteam nun in einer Pressemitteilung seine Entscheidung. Um den Gastvereinen ebenso wie den ehrenamtlichen Helfern und den beteiligten Partnern frühzeitig Klarheit für deren weitere Planungen zu geben, sei die Absage schon zum jetzigen Zeitpunkt erfolgt.

Die Handballabteilung von SW Havixbeck hofft nun darauf, die 43. Auflage ihres Dreikönigsturniers im Januar 2023 durchführen zu können. Darüber hinaus wurden erste Überlegungen angestellt, nach Abschluss der Meisterschaftsrunden im Frühjahr Turniere im Jugend- und Erwachsenenbereich anzubieten. Auch die Durchführung eines Beachhandballturniers im Havixbecker Sportzentrum im Sommer ist angedacht. „Immer vorausgesetzt, die Corona-Lage lässt derartige Veranstaltungen zu“, heißt es in der Pressemitteilung abschließend.