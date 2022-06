SW Havixbeck: Schlechte Saison mit Gewinnern

Die Verantwortlichen der ersten Fußballmannschaft von SW Havixbeck machen keinen Hehl daraus, dass sie mit dem Verlauf der Saison 2021/22 nicht zufrieden waren. Der Abwärtstrend mündete in der einvernehmlichen Trennung von Trainer Mario Zohlen – ein Bauernopfer, um die im Sturzflug befindliche Mannschaft vor dem freien Fall in den Tabellenkeller noch abzufangen. Immerhin: Dieses Vorhaben gelang.

„Mario Zohlen ist ein richtig guter Trainer, der fachlich sehr viel auf dem Kasten hat. Und auch menschlich ist er über jeden Zweifel erhaben“, bricht Jens Könemann bei der Rückbetrachtung auf die vergangene Saison die Lanze für den Ex-Coach. Könemann kann dies beurteilen, schließlich erlebte er in seiner aktiven Zeit in höheren Ligen einige sehr gute Übungsleiter.

Dem ehemaligen Stürmer, der Zohlen bis zur Trennung als Co-Trainer unterstützte und ab Mitte April als Cheftrainer interimsmäßig beerbte, gelang es, das Team wieder in ruhiges Fahrwasser zu steuern. So landeten die Habichte in der A-Liga-Staffel mit 13 Teams auf Rang neun. Die Bilanz wies nach 24 Begegnungen neun Siege, fünf Unentschieden und zehn Niederlagen auf. Das Torverhältnis war mit 44:52 negativ.

19 der 32 Punkte sammelten die Schwarz-Weißen in der Hinrunde, was Platz fünf bedeutete. In der Rückserie gab es sodann den Einbruch, der sich in nur 13 Zählern aus zwölf Spielen manifestierte. Havixbeck war damit achtbeste Rückrundenmannschaft.

„Natürlich hatten wir uns deutlich mehr vorgenommen. Platz eins und zwei waren für uns außer Reichweite, doch unter den ersten fünf wären wir schon gerne gelandet“, erklärt Könemann, der „die unterschiedlichsten Gründe“ für das Nicht-Erreichen der Saisonziele anführt.

Danach hatte es zunächst aber nicht ausgesehen, denn die Schwarz-Weißen starteten mit vier Siegen blendend in die Saison. „Im Herbst wurde dann aber die Trainingsbeteiligung immer schlechter. Wir hatten einige Corona-Fälle, viele verletzte Spieler und Akteure, die aus beruflichen Gründen nicht regelmäßig trainieren konnten. Das hat man dann schnell an den Ergebnissen gemerkt“, erinnert sich Könemann. Negativer Höhepunkt war die 3:4-Heimpleite am 28. November gegen Schlusslicht TuS Saxonia Münster. „Wir sind in dieser Phase der Meisterschaft in ein richtiges Loch gefallen. Ein Negativerlebnis nach dem anderen folgte, was letztlich zu einem Kopfproblem wurde“, sagt Könemann. Die Abwärtsspirale endete im vorzeitigen Ausscheiden von Trainer Mario Zohlen Mitte April. Im Anschluss gelang es den Havixbeckern, den negativen Trend zu stoppen und sich einigermaßen vernünftig aus der Spielzeit zu verabschieden.

Ein starker Rückhalt: Felix Bussmann. Foto: Alex Piccin

„Generell bin ich der Meinung, dass uns in dieser Corona-Saison die Breite im Kader fehlte. Ich denke, dass uns drei oder vier Spieler weitergeholfen hätten“, so Könemann, der aber auch Gewinner sah: „Wir haben mit Christian Thier und Felix Bußmann zwei super Torhüter. Das Torwart-Training mit Christian Bäumer zahlt sich aus. Die beiden haben sich während der gesamten Zeit gepusht und spielen auf einem Niveau, das über der Kreisliga A liegt.“

Auch Johannes Francke und Julius Mersmann hätten wieder einen tollen Job gemacht. „Die beiden haben die Mannschaft umsichtig geführt und sind reifer geworden.“

Machte eine gute Entwicklung: Julius Mersmann (r.), hier im Zweikampf um den Ball mit Roxels Kai Jurick. Foto: Johannes Oetz

Seinem Nachfolger Markus Lindner möchte Könemann keine Ratschläge geben. „Natürlich haben wir über die Mannschaft und die einzelnen Spieler gesprochen, und ich habe ihm meine Einschätzung gegeben. Am Ende aber soll er erst einmal die Jungs selber kennenlernen und dann die richtigen Schlüsse ziehen.“

A-Ligist SW Havixbeck nimmt am 6. Juli (Mittwoch) das Training wieder auf. Markus Lindner, neuer Trainer der Schwarz-Weißen, empfängt gemeinsam mit seinem ebenfalls neuen Co-Trainer Florian Brocks die Mannschaft. Jens Könemann wird keine Funktion mehr bei den Habichten übernehmen. „Ich spiele nur noch in unserer neu gegründeten Ü32“, erzählt der Havixbecker.