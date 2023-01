SW Havixbeck sendet ein Zeichen

SW Havixbeck lebt noch. Mit 36:31 setzte sich das Team aus den Baumbergen verdient in Nordwalde durch. In Hälfte zwei kam der Gastgeber zwar noch einmal heran, aus einem Comeback wurde am Ende aber nichts.

Es geht doch! Nach drei Spielen ohne doppelten Punktgewinn haben die Handballer von SW Havixbeck am Sonntagabend wieder gewonnen: Mit 36:31 (19:12) setzten sich die Schwarz-Weißen beim Tabellensechsten SC 28 Nordwalde durch. Dank dieses Erfolgs zogen sie in der Tabelle der Münsterlandliga am TV Emsdetten 3 vorbei und sind jetzt Tabellenzwölfter.

„Das waren sehr, sehr wichtige Punkte. Jetzt haben wir den Anschluss ans Mittelfeld wieder hergestellt“, erklärte Havixbecks Trainer Florian Schulte. Die Konkurrenten dürften nun SW Havixbeck wieder auf dem Schirm haben – und die SWH-Spieler können selbstbewusst die kommenden Aufgaben angehen.

Die Schwarz-Weißen kamen in fremder Halle gut in die Partie. Das Vorhaben, vermehrt Tore aus dem Rückraum zu erzielen, ging von Beginn an auf. Vor allem Maik Mense gelangen direkt in der Anfangsphase einige Treffer aus dem linken Rückraum. „Maik hat ein hervorragendes Spiel gemacht und war einer der prägenden Spieler heute“, lobte Florian Schulte.

Nicht zufrieden war er zunächst aber mit der Deckung. „Bis zum 8:8 kamen wir häufig einen Schritt zu spät und haben daher einige Siebenmeter gegen uns hinnehmen müssen“, berichtete der Havixbecker Coach.

Nach einem Team-Time-Out in der zwölften Minute wurde es anschließend besser. In der Folge unterliefen den Gästen immer weniger Fehler und die erste und zweite Welle wurden regelmäßig von Erfolg gekrönt. „Unsere 19:12-Führung zur Pause war daher völlig okay“, sagte Florian Schulte.

In der zweiten Halbzeit passierte dann das, wovor er in der Kabine noch gewarnt hatte: „Wir wollten trotz der hohen Führung nicht nachlassen. Doch schnell war Nordwalde auf drei Tore dran und meine Jungs wurden nervös. Dazu bestand aber überhaupt kein Grund, da wir bis dahin sehr souverän agiert hatten.“

Zum Glück legten die Schwarz-Weißen alsbald den Schalter wieder um und setzten sich von 19:16 nach 34 Minuten wieder auf 21:16 (38.) ab. Diesen Vorsprung brachten sie über die Zeit, auch wenn der SCN zwischenzeitlich noch einmal auf drei Tore herangekommen war.

„Mich hat heute gefreut, dass meine Spieler die Trainingsinhalte sehr gut umgesetzt haben. Und egal, wer heute reinkam: Jeder hat sich reingeworfen und seine Leistung gebracht“, berichtete Florian Schulte, der keinen Spieler aus einer homogenen Mannschaft herausheben wollte. Doch auch dem Übungsleiter dürfte nicht verborgen geblieben sein, dass neben Shooter Maik Mense auch Mario Lepke in der Deckung ein sehr gutes Spiel machte. Frederick Leusmann wiederum nutzte seine Chancen als Rechtsaußen in Nordwalde sehr gut.

Am kommenden Sonntag haben die Havixbecker nun spielfrei. Weiter geht es am 5. Februar (Sonntag) mit dem Heimspiel gegen den Tabellensiebten SG Sendenhorst.

Tore: Mario Lepke (8/4), Maik Mense (7), Jonas Lügering (7), Christopher Wiesner (5), Frederick Leusmann (4), Julian Steens (4), Bastian Rinklake (1).