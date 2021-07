SW Havixbeck spielt 1:1 und sagt Test ab

Nach der langen Pause, die die Corona-Pandemie verursacht hat, bekommen viele Amateurfußballer in der momentanen Phase der Vorbereitung muskuläre Probleme. Eine mögliche Ursache: Es fehlt schlicht die Erfahrung, wie das Training nach einer solch langen Unterbrechung dosiert werden muss. Aus diesem Grund gehen viele Coaches jetzt einige Schritte zurück. So auch Havixbecks Mario Zohlen und Darfelds Markus Lindner. Am Sonntag standen sich die beiden Mannschaften zu einem Test im Flothfeld-Sportzentrum gegenüber. „Wir hatten im Vorfeld verabredet, dass wir nur zwei Mal 35 Minuten spielen“, berichtete Zohlen, der am Ende ein „Spiel ohne Wert“ sah, das 1:1 (1:0) ausging.

Doch auch in dieser Partie zwickte es wieder früh bei zwei Havixbeckern. Aus Vorsicht nahm der SWH-Trainer Max Badengoth nach einer Viertelstunde und Jens Könemann nur 180 Sekunden später vom Feld. In der gleichen Minute brachte Tobias Harke den Platzherren mit 1:0 in Führung.

Nach der Pause kam der Gast besser aus der Kabine und traf durch Jonas Klostermann zum Ausgleich (47.). Jetzt war Turo am Drücker, doch die Schwarz-Weißen verteidigten das Unentschieden bis zum Abpfiff. „Unter dem Strich ist das Ergebnis leistungsgerecht“, sagte Zohlen, der das Testspiel am kommenden Sonntag gegen den VfL Ramsdorf abgeblasen hat. Weiter geht es für die Habichte daher erst bei der Turnierwoche in Hohenholte. Am 7. August (Samstag) heißt der erste Gegner GW Nottuln 2.