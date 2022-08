SW Havixbeck startet siegreich

Der Saisonstart für SW Havixbeck ist geglückt. „Ein gutes erstes Spiel“, freute sich Trainer Markus Lindner über drei Punkte zum Auftakt. Mit 3:0 (2:0) gewannen die Schwarz-Weißen gegen BW Ottmarsbocholt. Nach anfänglichen Startschwierigkeiten fanden die Habichte trotz der Hitze immer besser in die Partie und erspielten sich gute Möglichkeiten. „In den ersten 15 Minuten war es eher ein Geplänkel zwischen den Strafräumen. Erst nach der Trinkpause sind wir in Fahrt gekommen“, so der SWH-Coach. Die größte Chance ließ Jonathan Klossok liegen, als er in der 25. Minute aus sechs Metern daneben zielte. Besser machte es wenig später Jonas Lülf. Nach einer Flanke legte Paul Temme den Ball auf Lülf ab, der zur Führung traf (31.). Nur fünf Zeigerumdrehungen später bugsierte Jonas Hehn den Ball sehenswert per Flugkopfball in den gegnerischen Kasten. 2:0 hieß es damit auch zur Pause, aus der die Blau-Weißen zunächst besser kamen. „Ottmarsbocholt hat die ersten zehn Minuten Druck gemacht“, musste Lindner mit ansehen, wie die Gäste die Latte trafen. „Sonst haben wir aber nichts zugelassen und das Spiel unter Kontrolle gehabt.“ Letztendlich war es Tobias Harke, der den Deckel kurz vor Schluss endgültig draufmachte (89.), nachdem seine Teamkollegen zuvor zahlreiche Möglichkeiten ungenutzt ließen.