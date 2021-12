SW Havixbeck: Statt Ruhe herrscht nun Druck

Die Fußballer von SW Havixbeck sind mit einer ausgeglichenen Zwischenbilanz in die Winterpause gegangen – rein statistisch. Sechs Siege stehen sechs Niederlagen gegenüber, zwei Mal spielten die Schwarz-Weißen remis. Negativ ist allerdings die Torbilanz mit 27:32 Treffern nach den bisherigen 14 Spielen in der Kreisliga A 3 Münster.

Was steckt hinter diesen Zahlen, ist der Coach zufrieden mit der Hinserie? „Nein“ lautet die klare Antwort von Mario Zohlen. Die Entwicklung der letzten Wochen haben ihm zu schaffen gemacht, vor allem die mangelnde Trainingsbeteiligung, die dem Team aufgrund der schwachen Vorbereitung auf die Spiele wohl so manchen Punkt gekostet hat.

Dabei hatte alles so gut angefangen am Althoffsweg. Mit einem 1:0-Sieg beim SC Nienberge startete Schwarz-Weiß Ende August in die Saison, drei weitere Siege folgten. Nach vier Spieltagen war nur die Westfalenliga-Reserve von Westfalia Kinderhaus, nach dem Torverhältnis, noch einen Tacken besser als die Baumberge-Kicker.

Dann der erste Fleck auf der bis dahin blütenweißen Weste, mit einem 2:5 gegen Schapdetten. Aus den folgenden drei Spielen holte die Zohlen-Elf nur einen Punkt. „Die positive Entwicklung zu Beginn wurde jäh unterbrochen“, sagt der Coach. „Man kann keine Entwicklung erkennen, und das enttäuscht mich ein bisschen.“

Die Gründe für die schnelle Rückkehr Richtung Tal liegen für ihn auf der Hand, unter anderem die hohe Zahl an Langzeitverletzten. Chris Abstiens, Ole Walterbos, Moritz Körtum und Dennis Minnerop fielen bis zuletzt aus. Julius Mersmann kehrte immerhin zwei Spieltage vor Beginn der Winterpause zurück.

Und dann die Trainings-Absagen, häufig kurzfristig. „Wir mussten sogar zwei Einheiten ausfallen lassen, und das nervt natürlich“, so Zohlen. Volles Verständnis hat er für die Spieler, die in den Tagen nach ihren Corona-Impfungen Sportverbot hatten. In anderen Fällen sei es aber schlicht „fehlende Bereitschaft“ gewesen. „Fußball hat nicht mehr so die Priorität wie früher“, verweist der Coach auf ein Problem, dass der Havixbecker Verein aber nicht für sich alleine habe.

Ein Problem bleibt es dennoch: „Wir haben keinen Konkurrenzkampf im Team. Um aus der Mannschaft etwas herauszukitzeln, braucht man einen Wettbewerb um die Positionen.“ An „Haltung und Ernsthaftigkeit“ fehle es manchem Spieler noch. Was wohl auch mit dem Alter so manches Aktiven zu tun hat. „Wir haben eine sehr junge Mannschaft mit vielen Havixbecker Eigengewächsen.“

Ein weiteres, rein spielerisches Defizit: die mangelnde Torgefahr. Die Schwarz-Weißen haben sich nach den ersten vier Siegen zu wenige Chancen herausgespielt. Ganze 15 Treffer landeten sie in den letzten zehn Partien. Die Folge: Vier Punkte ist der ehemalige Tabellenzweite noch von der Abstiegszone entfernt. „Vor der Saison habe ich noch gedacht: ,Es wird wahrscheinlich eine ruhige Saison.‘ Und jetzt haben wir wieder Druck.“

Zohlen hofft, dass nach Mersmann auch die anderen Langzeitverletzten schnell zurückkehren. Und dann ist da noch Rückkehrer Thorben Schäfer: „Er muss sich seinen Stammplatz auch erst verdienen“, so Zohlen über den ehemaligen Landesliga-Spieler. „Aber ich gehe doch davon aus, dass er für uns eine massive Verstärkung sein wird.“