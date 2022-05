SW Havixbeck steht bei SuS unter Siegzwang

Es wird ernst für SW Havixbeck. Ein Sieg bei SuS Neuenkirchen am Donnerstag (12. Mai) ist Pflicht, um Arminia Ochtrup vielleicht doch noch abzufangen. Aber selbst bei einem Sieg in Neuenkirchen wäre die Sieben von Florian Schulte noch immer auf Schützenhilfe angewiesen.

Am Donnerstagabend (12. Mai) wird es ernst für die abstiegsbedrohten Landesliga-Handballer des SV Schwarz-Weiß Havixbeck. Ein Sieg beim Tabellenfünften SuS Neuenkirchen – Anwurf um 19.15 Uhr – ist Pflicht, um den SC Arminia Ochtrup vielleicht doch noch abzufangen und den rettenden siebten Tabellenplatz zu erreichen. Absteigen müssen nämlich die Mannschaften, die sich auf Platz acht und darunter befinden. Das hat der Handballverband Westfalen so entschieden.

Der Grund: Dadurch, dass es in den vergangenen Jahren coronabedingt nur Aufsteiger, aber keine Absteiger gab, wurden die Landesliga-Staffeln auf sechs erhöht. Um wieder in die normale Staffelstärke zurückzukehren, müssen nun ungewöhnlich viele Mannschaften den Weg in die niedrigere Klasse antreten.

Drohender Abstieg

Verliert die Mannschaft um Trainer Florian Schulte in Neuenkirchen, ist der Abstieg in die Bezirksliga (Münsterlandliga) besiegelt. Aber die Schwarz-Weißen sind selbst bei einem heutigen Sieg auf zusätzliche Schützenhilfe angewiesen. Der SuS Neuenkirchen müsste nämlich am kommenden Sonntag in Ochtrup gewinnen. Ansonsten wäre das letzte Spiel der Havixbecker gegen den SC Arminia Ochtrup in eigener Halle am nächsten Dienstag (17. Mai) bedeutungslos.

„Wir müssen erst einmal unsere Hausaufgaben machen“, will sich Havixbecks Trainer Florian Schulte an derartigen Spekulationen (noch) nicht beteiligen. „Erst dann sehen wir weiter.“

Er selbst wird in Neuenkirchen nicht auf der Bank sitzen, weil er beruflich verhindert ist. Für ihn wird sein Vorgänger Martin Drewer, heute Trainer von Kreisligist SW Havixbeck 2, einspringen. „Die Vorbereitungen auf das Spiel laufen ganz normal“, verrät Florian Schulte. „Schließlich spielt Neuenkirchen ein ähnliches System wie Arminia Ochtrup: ein beweglicher Mittelmann und eine starke linke Seite. Darauf müssen wir vorbereitet sein.“

Schulte hofft, dass seine Mannschaft nicht wieder „die Starts in die Spielhälften verschläft“. „Mit 32 Toren sollte man eigentlich gewinnen“, so der Coach, der sich immer noch über die 33 Gegentore in Ochtrup ärgert – eins weniger, und SWH wäre mit einem Punkt zurück in die Baumberge gefahren, zwei weniger hätten für den Sieg gereicht.

Personelle sieht es heute alles andere als schlecht aus: Die Schwarz-Weißen können bis auf Julian Hölscher und Jonas Lügering mit vollem Kader anreisen. Mit Thomas Jürgens, Robin Gerlach und Arndt Cassens stehen drei Torhüter parat. „Die Trainingseindrücke entscheiden“, wird sich SWH-Trainer Florian Schulte erst kurzfristig festlegen.