SW Havixbeck tritt bei Münster 05 an

Nach dem Punktgewinn beim Spitzenreiter Westfalia Kinderhaus 2 tritt A-Ligist SW Havixbeck beim Tabellensiebten FC Münster 05 an, Anpfiff ist am Sonntag um 16 Uhr. Die Schwarz-Weißen haben als Neunter drei Punkte weniger auf dem Konto als die Domstädter, das Hinspiel endete 2:2. Aber, so Havixbecks Trainer Mario Zohlen: „Damals war der FC klar besser.“ Überhaupt seien die Münsteraner nicht zu unterschätzen, erinnert der SWH-Coach daran, dass die 05er nach Abbruch der Saison 2020/21 auf Platz eins standen. Allerdings hätten seitdem viele gute Spieler den Verein verlassen. Die Zohlen-Elf muss neben den A-Junioren, die gegen Kinderhaus mit im Team waren, am Sonntag auf den verletzten Jonathan Klossok und den privat verhinderten Philipp Roßmann verzichten. Dafür kehrt Luis Bracamonte nach seinem Urlaub wieder in die Mannschaft zurück.