SW Havixbeck tritt in Nienberge an

Die Partie zwischen dem SC Nienberge und SW Havixbeck ist auf Wunsch der Gastgeber auf Donnerstag vorverlegt worden, Anpfiff an der Feldstiege ist um 19.30 Uhr. Die Gäste haben nach ihrer Negativserie am Sonntag mit dem Punkt im Derby gegen Schapdetten wieder einen Teilerfolg erzielt. „Keine Frage, mental hat uns das 1:1 wieder nach vorne gebracht“, so Florian Brocks, Co-Trainer von SWH. „Obwohl es natürlich schade war, so kurz vor Schluss noch den Ausgleich zu bekommen.“ Auch personell hat sich die Lage bei den Schwarz-Weißen gebessert. Da die zweite Mannschaft nicht nur heute nicht antritt, sondern auch am Wochenende spielfrei hat, werden mit Armen Tahiri, Robert Jusufi und Benit Krasniqi gleich drei Spieler aus der Reserve die A-Liga-Truppe in Nienberge unterstützen.

Zurückgekehrt in den Kader ist Jonathan Klossok, dafür müssen die Havixbecker heute auf Philipp Rossmann verzichten. Der SC Nienberge, ein alter Ligakonkurrent aus der inzwischen aufgelösten A-Staffel 3 Münster, hat aus den bisherigen acht Saisonspielen fünf Punkte mehr geholt als die Schwarz-Weißen. „Das ist eine eingeschworene Truppe, die unter normalen Umständen am Saisonende im Mittelfeld landen wird“, sagt Florian Brocks. „Das sollte ein Spiel auf Augenhöhe werden.“ Und: „Wir fahren nach Nienberge, um diesmal die volle Punktzahl mitzunehmen.“