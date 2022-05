SW Havixbeck verabschiedet sich mit Sieg

Gedrückte Stimmung herrschte am Dienstagabend in der Baumberge-Sporthalle. Die Landesliga-Handballer von SW Havixbeck empfingen im letzten Meisterschaftsspiel den SC Arminia Ochtrup. In einem bedeutungslosen Spiel besiegten die Hausherren die Töpferstädter mit 32:30.

Eigentlich sollte es das entscheidende Spiel um den Klassenerhalt mit entsprechend voller Halle werden. Doch die Ochtruper sicherten sich am Sonntag mit einem Sieg über Neuenkirchen den letzten freien Platz und machten die Habichte zum Absteiger. Damit wurde es ein Spiel um die goldene Ananas, und dementsprechend spärlich füllten sich die Ränge.

SWH-Trainer Florian Schulte musste mit Robin Gerlach und Arndt Cassens (beide verletzt) auf seine etatmäßigen Keeper verzichten. Mit Thomas Jürgens und Niklas Deipenbrock aus der Zweiten fand sich jedoch gleichwertiger Ersatz. Beide spielten eine Halbzeit. Julian Hölscher fiel mit einer Handverletzung aus, aber Joshua Schmidt konnte nach langer Verletzungspause wieder weitere Spielpraxis sammeln. Die Schwarz-Weißen legten los für die Feuerwehr und führten nach sechs Minuten mit 6:1. Ochtrups Trainer Christian Woltering, der seinem zweiten Anzug eine Chance geben wollte, hielt es nicht mehr auf der Bank und stauchte seine Mannen zusammen: „Wacht endlich auf, wir könnten schon fünf Gegentore mehr haben!“ Doch nachdem die Habichte mit Unterstützung ihres Torwart-Oldies Thomas Jürgens auf 8:1 erhöht hatten (10.), brachte er seine erste Sieben aufs Feld.

Die dank der Treffsicherheit der Gebrüder Max und Johannes Beumer gut gestarteten Schwarz-Weißen, ließen in der Folge nach. Durch überhastete Würfe schmolz der komfortable Vorsprung. Zu allem Unglück musste Johannes Beumer nach 20 Minuten nach einem Pferdekuss die Bank aufsuchen. Zur Pause war die Havixbecker Führung auf 15:13 zusammengeschmolzen.

Nach dem Wechsel blieb die Partie eng, wenngleich die Schützlinge von Florian Schulte stets den Hut aufbehielten. Das lag auch daran, dass Johannes Beumer die Zähne zusammenbiss und für wichtige Tore aus der zweiten Reihe sorgte. Auch das Zusammenspiel mit Kreisläufer Lukas Bexten klappte immer besser.

Eine Schrecksekunde gab es, als Havixbecks Linksaußen Ruben Weltmann mit einer stark schmerzenden Knöchelverletzung ausschied. Der Rest der Truppe hielt jedoch durch und erreichte mit 32:20 immerhin einen versöhnlichen Saisonabschluss.

So richtig darüber freuen konnte sich allerdings niemand. „Wir sind natürlich alle enttäuscht und werden die Saison in aller Ruhe analysieren“, war dem Havixbecker Übungsleiter direkt nach dem Spiel kein Statement zu entlocken. Co-Trainer Christian Mühlenkamp munterte seine Kameraden auf: „Im August werde ich am Knie operiert und übernächste Saison stoße ich dann in der Landesliga wieder zur Mannschaft.“

SWH-Tore: Johannes Beumer (10), Max Beumer (7), Lukas Bexten (5), Christopher Wiesner (3/1), Joshua Schmidt (3), Ruben Weltmann (2), Christian Mühlenkamp (2).