SW Havixbeck verliert beim FC Münster 05

Unterschätzen dürfe man die Münsteraner nicht, stellte Mario Zohlen, Trainer des SW Havixbeck vor der Partie gegen den FC Münster 05 klar. Und er sollte recht behalten. Gingen die 05er unter der Woche beim SC Nienberge noch mit 3:9 unter, sicherten sie sich gegen Havixbeck an diesem Spieltag einen 2:0-Sieg (1:0). Eine Erklärung fand Florian Böse, Abteilungsleiter der Schwarz-Weißen, dafür nicht. „Das war heute nicht viel von uns. Das, was wir in der vergangenen Woche noch gegen Kinderhaus gezeigt haben, haben wir heute nicht auf den Platz gebracht.“ Nach einem akzeptablen Beginn der Havixbecker sei der Sieg der Münsteraner aufgrund der Chancen, die sie sich erspielten, laut Böse völlig verdient. „Wir haben heute einfach auf Sparflamme gespielt, die Abschlüsse nicht gefunden und hätten zur Pause auch schon mit 0:3 zurückliegen können.“ Vor allem Torwart Felix Bußmann sei es zu verdanken, dass die Niederlage nicht höher ausgefallen sei.