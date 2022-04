SW Havixbeck verliert gegen Vorwärts Gronau

Sie wollten den Schwung aus dem Spiel gegen den TSV Ladbergen mitnehmen, die Landesliga-Handballer von Schwarz-Weiß Havixbeck. Doch im Nachholspiel gegen den SC Vorwärts Gronau am Dienstagabend verpuffte der Schwung bereits nach 20 Minuten.

Bis dahin hatten die stark ersatzgeschwächt angetretenen Schützlinge von SWH-Trainer Florian Schulte alles richtig gemacht. Dabei mussten sie ohne Mittelmann auskommen, denn Christopher Wiesner war verhindert und Jonas Lügering ob seines Kreuzbandrisses außer Gefecht. Die Schwarz-Weißen begannen konzentriert, standen gut in der Deckung und waren im Spiel nach vorne effektiv. Auch ein zwischenzeitlicher Zwei-Tore-Rückstand warf sie nicht aus der Bahn, und als es nach 20 Minuten 10:8 für Schwarz-Weiß hieß, schien alles im grünen Bereich.

Doch weit gefehlt. Mit einem überragenden Torhüter Sebastian Klaas im Rücken kamen die Gäste zurück und mit einem 5:0-Lauf gingen sie mit 10:13 in Führung. Bis zum Seitenwechsel konnten die Hausherren auf 12:14 verkürzen.

Wer nun ein Aufbäumen der Schwarz-Weißen erwartet hatte, durfte spätestens nach zehn Minuten diese Hoffnung begraben. Die Gäste machten genau da weiter, wo sie vor der Pause aufgehört hatten – aggressiv in der Deckung und effektiv im Abschluss. Spätestens mit dem 16:22 aus Sicht der Schulte-Sieben war der Zug endgültig abgefahren. Die Havixbecker ließen die Köpfe hängen und der SC Vorwärts Gronau hatte leichtes Spiel.

Mit 26:37 bekamen die Havixbecker von den Grenzstädtern gehörig eingeschenkt und müssen nun bange Blicke in Richtung Abstiegszone richten.

Florian Schulte wird nun alles daransetzen, um seine Mannschaft während der Osterpause bis zum Spiel beim Tabellendritten TV Vreden am 23. April (Samstag) wieder auf Kurs zu bringen. Hoffentlich auch wieder mit Lukas Bexten, der verletzt ausscheiden musste.

Bei noch fünf ausstehenden Spielen zählt jeder Punkt, es ist ein Tanz auf der Rasierklinge. „Die Niederlage ist absolut unglücklich für uns“, trauerte der SWH-Trainer der Tatsache hinterher, dass seine Mannschaft nicht mehr aus der Führung machte und nun mitten im Abstiegskampf steckt. „Wir haben das Spiel nach 40 Minuten aus der Hand gegeben“, so Schulte. „Ohne Mittelmann war es natürlich schwer, doch in der zweiten Halbzeit haben wir auch in der Deckung viel zu viel zugelassen. Mir tut es leid für unsere Fans.“

GWN-Tore: Maximilian Beumer (8), Johannes Beumer (5), Lukas Bexten (4), Ruben Marian Weltmann (3/2), Frederick Leusmann (3), Julian Hölscher (1), Moritz Lepke (1), Moritz Albers (1).