SW Havixbeck vor Alles-oder-Nichts-Spiel

Das Hinspiel gewann der sonntägliche Gast Mitte Dezember knapp mit 26:24.

Wenn am Sonntag um 18 Uhr die Spieler aus Ascheberg und Drensteinfurt in einer Partie des 17. Spieltages der Münsterlandliga in Havixbeck auflaufen, geht es für beide Truppen um sehr, sehr viel. Die Gäste sind Tabellenletzter (5:27 Punkte), der Hausherr Drittletzter (9:23 Zähler). „Keine Frage, das ist ein Alles-oder-Nichts-Spiel, wenn wir den Anschluss an das Mittelfeld noch schaffen wollen“, sagt SWH-Trainer Florian Schulte, der davon ausgeht, dass vier, vielleicht sogar fünf Mannschaften in dieser Saison absteigen werden. „Deshalb ist auch das Heimspiel in der Woche drauf für uns extrem wichtig, denn dann kommt der Vorletzte TV Emsdetten 3. Doch jetzt konzentrieren wir uns erst einmal auf Ascheberg/Drensteinfurt.“

Nach Schultes Informationen hatte der kommende Gegner im Heimspiel vor zwei Wochen wieder eine volle Bank und feierte gegen Emsdetten den zweiten Saisonsieg. „Die HSG hatte sich kurz zuvor ja vom Trainer getrennt. Deshalb sollte keiner denken, dass wir gegen den Letzten einen Sonntagsspaziergang vor uns haben. Die Einstellung bei jedem Spieler muss stimmen.“

Im taktischen Bereich haben sich die Havixbecker nicht großartig auf das Schlusslicht vorbereitet, wobei Schulte seinen Jungs sicherlich den ein oder anderen Hinweis mit auf den Weg geben dürfte. „In unserer Liga passiert es eher selten, dass man einen Gegner taktisch in die Knie zwingt. Wir haben zuletzt an den Basics gearbeitet. Wir sind da auch weitergekommen. Ich denke, das wird man am Sonntag schon sehen.“ Für den SWH-Trainer sind Passsicherheit, eine aufmerksame Arbeit in der Deckung, konzentrierte Abschlüsse und das Vermeiden von technischen Fehlern wesentlich wichtiger. „Das hört sich so einfach an, ist es am Ende aber nicht.“

Die zweite Mannschaft von SW Havixbeck verlor unter der Woche ein Meisterschaftsspiel in der Münsterlandklasse mit 19:27 (11:17) bei der Reserve des TSV Ladbergen. Besonders Ladbergens elffachen Torschützen Jan Hakmann bekamen die Schwarz-Weißen nie in den Griff. Nach der Partie bleiben die Havixbecker damit auf dem letzten Platz, Ladbergen ist Sechster. Am Sonntag geht es für das Team von SWH-Trainer Martin Drewer mit einem Heimspiel weiter: Um 14 Uhr gastiert Nachbar BSV Roxel in der Baumberg-Sporthalle. Der BSV reist als Tabellenzehnter an.

Direkt im Anschluss, um 16 Uhr, genießen auch die Damen von Schwarz-Weiß Havixbeck Heimrecht. Mit dem SC Falke Saerbeck gibt der direkte Tabellennachbar seine Visitenkarte ab. Das Team von SWH-Trainer Heinz Steens ist Tabellenachter, Saerbeck folgt mit zwei Pluspunkten weniger auf dem Konto. Doch Vorsicht: Die Gäste haben bisher auch zwei Spiele weniger als die Gastgeberinnen ausgetragen.