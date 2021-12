SW Havixbeck: Zohlen und Könemann verlängern

Mario Zohlen und Jens Könemann werden den A-Ligisten SW Havixbeck auch in der Saison 2022/23 betreuen. Der Chefcoach und der spielende Co-Trainer haben ihre Verträge um ein Jahr verlängert. „Perspektivisch hofft das Trainergespann, Schwarz-Weiß Havixbeck wieder in höheren Tabellenregionen zu etablieren. Die Weichen dafür sind mit diesen Vertragsverlängerungen gestellt“, heißt es in einer Mitteilung des Vereins. Aktuell sind die Schwarz-Weißen Siebter in der Kreisliga A 3 Münster mit ihren allerdings nur 13 Mannschaften. Nur vier Punkte trennen die Schwarz-Weißen vom Abstiegs-Relegationsplatz. „Ich habe ein gutes Verhältnis zur Mannschaft und zu den Vereinsverantwortlichen“, so Trainer Zohlen gegenüber den WN. „Ich sehe das Potenzial der Mannschaft. Und es macht mir Spaß, obwohl man auch graue Haare bekommt – aber das gehört nun einmal dazu. Ich bin mit meiner Arbeit noch nicht ganz fertig.“ Der Mannschaft fehle noch die Konstanz, für die er sorgen müsse. „Man muss sich auch selbst hinterfragen“, so der Coach, der im Sommer in sein drittes Jahr am Althoffsweg geht.