SWH und Fortuna trennen sich remis

Von einem „gerechten Unentschieden“ sprachen beide Trainer nach dem 1:1 (1:0) im Nachbarschaftsderby zwischen SW Havixbeck und Fortuna Schapdetten. „Wir hatten gefühlt etwas mehr vom Spiel“, so Gästetrainer Christopher Muck. „Ich bin stolz auf die Truppe, weil sie sich nach unserem Negativlauf wieder einen Punkt erkämpft hat“, sagte Florian Brocks, der SWH-Cheftrainer Markus Lindner (im Urlaub) an der Seitenlinie vertrat.

Dabei hätte nicht viel gefehlt, und die Gastgeber hätten alle drei Zähler am Althoffsweg behalten – genau acht Minuten, dann erzielte Robin Wahlers den Ausgleich für Schapdetten.

Beide Mannschaften waren verletzungsgeschwächt in die Partie gegangen, bei den Gästen musste sich Muck zehn Minuten vor Ende der regulären Partie selbst einwechseln.

Wie die meisten Derbys war auch dieses kein Augenschmaus, Chancen waren Mangelware. In Hälfte eins führten viele Zweikämpfe im Mittelfeld zu häufigen Ballverlusten, nach der Pause machten die inzwischen führenden Havixbecker hinten die Räume dicht.

Fortuna-Keeper Nils Appelhans verhinderte in der fünften Minute eine frühe SWH-Führung, danach tat sich lange nichts in den Strafräumen. Bis zur 41. Minute: Appelhans konnte einen Schuss von der Seite nur abwehren, und Julius Mersmann schob ein – das 1:0 für Havixbeck, wie aus dem Nichts.

Auch nach dem Seitenwechsel sahen die Zuschauer zwei aggressive, manchmal auch zu aggressive Mannschaften, die aber nicht zwingend vor die gegnerischen Tore kamen. Die drei Punkte, die die in der Tabelle weit unten stehenden Havixbecker gut gebrauchen konnten, rückten immer näher.

Das taten nun aber auch die Fortunen aus Sicht von SWH-Keeper Felix Bußmann. In der 79. Minute war er einen Schritt schneller am Ball als Patrick Heumann. Drei Minuten später war er auch dran, aber nicht entscheidend – zu präzise war der Freistoß von Wahlers, der in den rechten oberen Winkel ging. Zehn Minuten später hatte Felix Wucherpfennig doch noch das 2:1 für Havixbeck auf dem Fuß, doch Appelhans hob den Flugball über die Latte.