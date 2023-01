Teams von SW Havixbeck reisen nach Nordwalde

Die Frauen- und die erste Herrenmannschaft von SW Havixbeck treten am Sonntag in Nordwalde an. Beide Teams aus den Baumbergen sind Außenseiter.

Florian Schulte weiß um die Schwere der Mission. „Am Saisonende müssen wir mindestens vier Mannschaften hinter uns lassen, um die Klasse zu halten. Das ist eine kapitale Aufgabe“, sagt der Handballtrainer von SW Havixbeck. Nach 13 Spielen sind die Schwarz-Weißen in der Münsterlandliga Vorletzter und haben erst sieben Punkte geholt. Zum Glück ist der Tabellenkeller (noch) groß: Der Tabellenzehnte HSG Kattenvenne/Lengerich 2 hat auch erst zehn Punkte auf seinem Konto – allerdings bisher auch nur elf Spiele absolviert.

Um nicht so viel auf die Konkurrenten schauen zu müssen, sollten die Havixbecker jetzt daher tunlichst Woche für Woche punkten. Der Anfang könnte am Sonntag (22. Januar) beim Tabellensechsten SC 28 Nordwalde gemacht werden. Die Partie, die erste der Rückrunde, wird um 17.15 Uhr angepfiffen.

„Nordwalde hat viele junge Spieler in seinen Reihen. Sie gehen ein hohes Tempo und sind gut im Eins-gegen-eins. Das ist eine interessante Mannschaft“, lobt Schulte den nächsten Gegner. Ein kleiner Nachteil für sein Team könnte sein, dass in der Nordwalder Halle kein Harz erlaubt ist. „Aber es gibt ja inzwischen sehr gute Bälle, das sollten wir also nicht schon vorab als Ausrede nehmen.“

Gegen den Tabellenletzten HSG Ascheberg/Drensteinfurt tat sich der SCN vor sieben Tagen lange sehr schwer, um nach 60 Minuten doch noch mit 30:26 zu gewinnen. Zur Erinnerung: Gegen diesen Gegner verloren die Havixbecker eine Woche vor Weihnachten mit 24:26. Diese Niederlage, sagt Florian Schulte, habe richtig weh getan.

In Nordwalde soll am Sonntag einiges besser werden. „Wir müssen auf jeden Fall unsere Fehler in der Vorwärtsbewegung minimieren und unsere vorhandene Rückraumgewalt mehr einbringen. Wenn uns das gelingt, kann es auch in Nordwalde klappen. Ich bin mir darüber hinaus sicher, dass wir in der Rückrunde noch für die ein oder andere Überraschung sorgen können“, erklärt der Havixbecker Trainer.

Im Hinspiel setzte sich der SCN gegen dezimierte Havixbecker – unter anderem fehlten Jonas Lügering, Christopher Wiesner und Christian Mühlenkamp – mit 32:24 durch – dieses Mal wollen die Havixbecker den Nordwaldern mehr Gegenwehr liefern.

Die Frauen von SW Havixbeck reisen am Sonntag ebenfalls nach Nordwalde. Ihr Spiel beginnt bereits um 15.15 Uhr. Die auf Rang acht der Tabelle geführten Gäste sind beim Tabellenzweiten – der SCN ist punktgleich mit Spitzenreiter HSG Preußen/Borussia Münster – klarer Außenseiter. Das Hinspiel gewann der sonntägliche Gastgeber mit 28:18. „Wir hoffen, dass wir das Spiel möglichst lange ausgeglichen gestalten können. Im Training haben wir zuletzt viel an der Verbesserung der Abwehr gearbeitet“, berichtet SWH-Trainer Heinz Steens, der hofft, dass der Trainingsfleiß bereits in Nordwalde Früchte trägt.