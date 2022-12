Traditionsveranstaltung wird fortgesetzt

Die Handballabteilung des Sportvereins SW Havixbeck freut sich darauf, eine der traditionsreichsten Sportveranstaltungen in der Baumberge-Region nach zwei Jahren coronabedingter Unterbrechung endlich fortsetzen zu können

Die Handballabteilung des Sportvereins Schwarz-Weiß Havixbeck freut sich darauf, eine der traditionsreichsten Sportveranstaltungen in der Baumberge-Region nach zwei Jahren coronabedingter Unterbrechung endlich fortsetzen zu können. Zum 43. Mal findet vom 5. bis 8. Januar (Donnerstag bis Sonntag) das Dreikönigsturnier in der Baumberg-Sporthalle an der Altenberger Straße statt.

An den vier Tagen werden die Sieger von sechs Jugend- und drei Seniorenturnieren ermittelt. Neben den Teams des Gastgebers und der JSG Havixbeck/Roxel werden aus den Baumbergen die DJK Grün-Weiß Nottuln und Borussia Darup Teams in mehreren Turnierfeldern ins Rennen schicken.

Internationales Flair bekommt das Dreikönigsturnier erneut durch eine Gastmannschaft aus Frankreich. Zum dritten Mal reist mit dem HBC Lorris eine Formation aus Havixbecks Partnerstadt Bellegarde an. Beim Turnier der Männer 2 am Freitagabend treten die Franzosen an.

Eröffnet wird der Turnierreigen am 5. Januar (Donnerstag) um 9.30 Uhr mit den Begegnungen der weiblichen Jugend C 2.

Der 7. Januar (Samstag) steht ganz im Zeichen des Seniorenhandballs. Das Frauen-Turnier beginnt um 10 Uhr. Um den Turniersieg wetteifern BSV Roxel, SV Borussia Darup 1 und 2, SuS Neuenkirchen, ASV Hamm sowie SV SW Havixbeck.

Die erste Männermannschaft der Schwarz-Weißen ist ab 18 Uhr Gastgeber beim Männer 1-Turnier. Dafür haben bislang die Gästeteams TV Brechten, TV Halingen und TuSpo Meißen gemeldet.

Zum Ausklang des 43. Dreikönigsturniers zeigt am 8. Januar (Sonntag) noch einmal die Handballjugend ihr Können. Um 10 Uhr beginnen die Spiele der Minis.

Der Zeitplan des Dreikönigsturniers im Überblick:

5. Januar (Donnerstag):

9.30 Uhr: weibliche Jugend C 2

13.30 Uhr: weibliche Jugend C 1

18 Uhr: weibliche Jugend A

6. Januar (Freitag):

9.30 Uhr: weibliche Jugend D

13.30 Uhr: weibliche Jugend B

18.30 Uhr: Männer 2

7. Januar (Samstag):

10 Uhr: Frauen

18 Uhr: Männer 1

8. Januar (Sonntag):

10 Uhr: Minis/F-Jugend