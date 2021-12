TSV Ladbergen zu stark für SW Havixbeck

SW Havixbeck war in Ladbergen chancenlos. Der TSV brannte ein wahres Feuerwerk ab und gewann mit 35:20.

Und alle schauen zu: Ladbergens Kreisläufer Henning Schrief erzielt in dieser Szene einen seiner vier Treffer.

In der Handball-Landesliga der Herren erlebte Schwarz-Weiß Havixbeck beim Gastspiel in Ladbergen ein Debakel. Gegen den hoch gehandelten TSV unterlag die Mannschaft von Trainer Florian Schulte in der Rottarena deutlich mit 20:35 (9:16).

Dabei ging die Partie ausgeglichen los. Bis zum 4:4 (7.) lief aus Sicht der Baumberge-Handballer noch alles nach Plan. Die Schwarz-Weißen hatten gegen die nervös startenden Gastgeber ihre Nerven besser im Griff. Als sich die Torhüter auf beiden Seiten steigerten, dauerte es sechs Minuten, ehe die Gastgeber das 5:4 warfen (13.).

In der Folge haderten die Gäste ein ums andere Mal mit den Entscheidungen der Schiedsrichter und verloren dadurch ihre Linie. Knackpunkt der Partie war allerdings die 24. Minute, als Johannes Beumer beim Stande von 12:7 für Ladbergen wegen eines vermeintlichen Schlages disqualifiziert wurde. Der Schock aufseiten der Havixbecker saß tief: Jetzt verloren sie völlig den Faden. Im Angriff gelang bald nicht mehr viel, sodass die Havixbecker zur Pause beinahe aussichtslos mit 9:16 im Hintertreffen lagen.

„Wir hatten uns in der Kabine fest vorgenommen, wieder schnell in Schlagdistanz zu kommen“, erklärte Schulte. Aber diesen Traum zerstörten nun selbstbewusste Ladbergener jäh: Binnen fünf Minuten zogen sie auf 20:9 davon. Damit war die Partie frühzeitig entschieden. Die Schwarz-Weißen ergaben sich anschließend ihrem Schicksal.

„Leider haben wir es verpasst, die Anfangsnervosität der Ladbergener zu nutzen. Später hatten wir gegen den positiven Lauf des Titelanwärters keine Chance mehr und verloren verdient“, so Schulte. Sein Gegenüber, Neu-Trainer Dirk Elschner, genoss auf der anderen Seite den glänzenden Einstand. Wie auch die Zuschauer, die sich beim Abpfiff unter tosendem Beifall von ihren Plätzen erhoben.

Nächster Gegner der Havixbecker ist am kommenden Sonntag (12. Dezember) der TV Vreden. Das Heimspiel gegen den ambitionierten Tabellenzweiten wird um 18 Uhr in der Baumberge-Sporthalle angepfiffen.

SWH-Tore: Maximilian Beumer (6), Jonas Lügering (5), Christopher Wiesner (3), Johannes Beumer (2), Robin Gerlach (1), Julian Steens (1), Ruben Weltmann (1), Mario Lepke (1).