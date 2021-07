Turnierwoche von GS Hohenholte beginnt später

Die Turnierwoche von GS Hohenholte, der Volksbank-Baumberge-Cup, wird in diesem Jahr vom 6. bis zum 14. August ausgetragen. Mit dabei sind viele Mannschaften aus den Baumbergen.

Ursprünglich sollte der Volksbank-Baumberge-Cup, die Turnierwoche für Kreisliga A- und B-Mannschaften von GS Hohenholte, am 23. Juli beginnen. Doch dann entschied der Fußball- und Leichtathletikverband Westfalen, den Start der Spielzeit 2021/22 um zwei Wochen nach hinten zu verschieben. „Wir haben uns überlegt, dass es keinen Sinn macht, ein solches Vorbereitungsturnier vier Wochen vor dem Saisonstart auszutragen. Deshalb haben wir die Mannschaften nun vom 6. bis zum 14. August eingeladen“, erklärte André Timmermann, Fußball-Obmann von GS Hohenholte.

Rorup ersetzt Beerlage

SW Beerlage musste daraufhin absagen, da die Schwarz-Weißen zum neuen Termin selbst eine Sportwoche durchführen. „Gott sei Dank haben wir mit Brukteria Rorup aber schnell Ersatz gefunden“, berichtete André Timmermann.

In der Gruppe A spielen neben dem Turnierausrichter und Brukteria Rorup noch der SV Langenhorst-Welbergen und der SC Nienberge. In der Gruppe B kämpfen Fortuna Schapdetten, BSV Roxel 2, SW Havixbeck und GW Nottuln 2 um die ersten beiden Plätze, die zum Einzug ins Halbfinale berechtigen.

Am 6. August (Freitag), dem ersten Turniertag, stehen auf dem Teltheide-Sportplatz zwei Partien der Gruppe A auf dem Spielplan. Um 18.15 Uhr trifft der SC Nienberge zunächst auf Brukteria Rorup. Um 20 Uhr hofft GS Hohenholte auf einen Auftakterfolg gegen den SV Langenhorst-Welbergen.

Einen Tag später steht der erste Spieltag in der Gruppe B an. In der ersten Partie des Tages hofft Fortuna Schapdetten auf ein gutes Resultat gegen den BSV Roxel 2. Der Anpfiff ertönt um 14 Uhr. Um 16 Uhr kommt es dann zum Aufeinandertreffen der beiden Baumberge-Clubs SW Havixbeck und GW Nottuln 2.

Bis zum 12. August (Donnerstag) dauert die Phase der Gruppenspiele. Wie aus den Vorjahren bereits bekannt, ist der folgende Samstag (14. August) dann der Finaltag.