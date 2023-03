Überrascht SW Havixbeck erneut?

An das Hinspiel denken die Handballer von SW Havixbeck gerne zurück: Nach einer konzentrierten Vorstellung besiegten die Schwarz-Weißen am sechsten Spieltag mit einer besonderen Taktik den TV „Friesen“ Telgte mit 41:35 und stürzten damit den Spitzenreiter vom Thron. Am Samstag (11. März) kommt es in Telgte ab 18 Uhr zum Rückspiel: Nicht nur Havixbecks Trainer Florian Schulte ist klar, dass sein Team trotz des Hinspielerfolgs erneut Außenseiter ist.

Die Wege der beiden Teams haben sich an den folgenden Spieltagen nämlich getrennt. Während die Schwarz-Weißen im Abstiegskampf der Münsterlandliga jeden Punkt brauchen, sind die „Friesen“ immer noch Tabellenzweiter und liegen nur einen Zähler hinter Tabellenführer SGH Ibbenbüren 2. „Natürlich liegt die Favoritenrolle bei Telgte. Das Ziel unseres Gegners ist schließlich die Landesliga“, sagt Florian Schulte, der weiß, dass ein Remis oder gar ein Sieg in Telgte Extra-Punkte für sein Team wären. Und dass Havixbeck noch einmal den Gegner überraschen kann wie im Hinspiel, als mit sieben Feldspielern die offensive Deckung der „Friesen“ geknackt wurde, scheint zumindest unwahrscheinlich zu sein.

Unmöglich ist es aber auch nicht, wenn es den Schulte-Schützlingen erneut gelingt, schnell und möglichst fehlerfrei nach vorne zu spielen und sich ebenso schnell bei Ballverlust zurückzuziehen. „Wir müssen es schaffen, Telgte in den Positionsangriff zu bringen. Wir werden jedenfalls unser Bestes geben“, sagt der Havixbecker Trainer, der sein Team auch auf eine stimmungsvolle Halle vorbereiten wird: Zuletzt besuchten regelmäßig über 200 Zuschauer die Heimspiele des Tabellenzweiten, der in dieser Saison noch kein Heimspiel verlor.