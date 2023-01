Viele Partien stehen in den Baumbergen auf der Kippe

Die Fußballer sind aus dem Winterschlaf erwacht. Ob sie aber an diesem Wochenende schon testen können, steht noch in den Sternen.

Das war ja klar: Kaum haben die Amateurfußballer ihre Winterpause beendet und wollen die ersten Testspiele bestreiten, da meldet sich auf einmal der Winter. In weiten Teilen Westfalens liegen die Plätze unter einer dünnen Schneedecke.

Gerade GW Nottuln leidet unter der Witterung, da nur Kunstrasenplätze zur Verfügung stehen. Sollte es dennoch möglich sein, wird der Westfalenligist aus den Baumbergen am Samstag um 14 Uhr das erste Testspiel in diesem Jahr bestreiten. Gegner ist der SC Altenrheine, Tabellenneunter der Landesliga 4.

„Beide Mannschaften müssen auf einige Spieler verzichten. Das ist aber nicht weiter tragisch, denn im ersten Spiel sollen sich die Jungs vor allem bewegen und auf ein einfaches Passspiel konzentrieren. Unsere Gäste sind uns etwas voraus, sie haben mit dem Training anderthalb Wochen früher begonnen“, sagt Nottulns Coach Roland Westers.

Auch A-Ligist SV Bösensell hat ein Testspiel vor eigenem Publikum ausgemacht. Am Sonntagmorgen möchte man entscheiden, ob man den 1. FC Gievenbeck 2 empfangen kann. Die Partie gegen den Tabellenfünften der Parallelstaffel ist für 13 Uhr angesetzt. „Wir hatten diese Woche jeweils 18 Spieler beim Training. Gufäb Hatam läuft nach seiner Achillessehnenverletzung wieder. Vielleicht kann er am Saisonende schon mal wieder einige Minuten auf dem Platz stehen“, berichtet SVB-Trainer Christian Hester, der sich auch darüber freut, dass Hinnerk Vedder inzwischen am Knie operiert wurde: „So hoffen wir, dass er in der nächsten Saison wieder Fußballspielen kann. Darüber würden wir uns alle freuen, denn Hinnerk ist immer ein wichtiger Teil der Mannschaft.“

Ebenfalls testen möchte am Sonntag die Nottulner Zweitvertretung, die um 12.45 Uhr beim C-Ligisten ETuS Haltern 2 antreten wird. Fortuna Schapdetten empfängt am Samstag um 13 Uhr Borussia Darup.

Das Heimspiel von SW Havixbeck gegen GW Hausdülmen wurde am Freitag aufgrund der Unbespielbarkeit des Platzes abgesagt. Es dürfte nicht die einzige Absage an diesem Wochenende bleiben.