Weibliche C1 der JSG Havixbeck/Roxel erkämpft den zweiten Platz

Am Ende sollte es einfach nicht sein: Obwohl die jungen Handballerinnen der Jugendspielgemeinschaft Havixbeck/Roxel ein erstklassiges Turnier spielten, mussten sie am Donnerstagabend mit Rang zwei vorliebnehmen.

Dabei hätte das Team der Gastgeberinnen mit einem Sieg im letzten Spiel gegen die starken Mädels des FC Schüttorf 09 nur noch einen Sieg zum Turniertriumph benötigt, denn beide Mannschaften waren nach drei Partien noch unbesiegt. Die Gäste lagen indes bis kurz vor dem Abpfiff mit 6:5 in Führung, ehe Franziska Hölscher noch der umjubelte Treffer zum 6:6 gelang. Dank des besseren Torverhältnisses sicherten sich die 09-Mädchen daher Platz eins.

Dritter wurde die HSG Bad Bentheim-Gildehaus (3:5 Punkte) vor dem SuS Neuenkirchen (2:6) und der JSG Hesselteich/Loxten (1:7).

„Das war ein schönes Turnier, denn die Konkurrenz war richtig stark. Viele Ergebnisse waren sehr knapp. Meine Mädels haben in jedem Spiel gezeigt, dass sie unbedingt gewinnen wollen. Der Wille war immer da“, war JSG-Trainerin Annika Rape stolz auf ihr Team.

Anfangs benötigten die Rape-Schützlinge allerdings einige Zeit, um im ersten Spiel gegen Neuenkirchen den Rhythmus zu finden. In der Schlussphase war die Nervosität dann aber abgelegt und das Team des Turnierausrichters gewann mit 10:8. „Der Start war heute etwas holprig, doch wir konnten uns zum Glück steigern“, so Annika Rape.

Im Anschluss hatten die JSG-Mädchen gegen Bad Bentheim-Gildehaus und und Hesselteich/Loxten jeweils das bessere Ende für sich. In den ausgeglichenen Partien siegte das Rape-Team jeweils mit 9:8.

Damit kam es im letzten Spiel zum Finale gegen Schüttorf – mit dem besseren Ausgang für die Gäste.

„Die Mädchen meiner Mannschaften bewegen sich allesamt auf etwa dem gleichen Niveau. Mein Kader umfasst zwölf Spielerinnen. Die Hälfte kommt aus Havixbeck, die andere aus Roxel“, erzählt Annika Rape. In der Vorrunde der Münsterlandliga habe ihr Team, so die B-Lizenz-Inhaberin, die selbst für die erste Damenmannschaft des BSV Roxel spielt, den zweiten Platz belegt und damit die Qualifikation zur Oberliga knapp verpasst. „Aber in der Münsterlandliga sind wir gut aufgehoben. Jetzt beginnt bald die Meisterrunde. Darauf freuen wir uns schon sehr.“