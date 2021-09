Anmeldungen für den „Appelhülsener Landlauf“ immer noch möglich

Die Vorbereitungen für den „Appelhülsener Landlauf“ liegen voll im Zeitplan. Am Samstag hofft der Sportverein Arminia Appelhülsen auf 250 Teilnehmer.

So könnte es auch am Samstag wieder aussehen: Viele Läuferinnen und Läufer rennen entspannt durch die schöne Natur dem Ziel entgegen.

Bis Dienstagmittag waren bei Tobias Helms 86 Voranmeldungen eingegangen. „Mit einer solchen Anzahl an Voranmeldungen hatten wir zum jetzigen Zeitpunkt gerechnet. Es gibt viele Läuferinnen und Läufer, die erst kurz vor dem Event melden. Viele machen das ja auch vom Wetter abhängig“, erklärte Helms. Der Lauftrainer des Sportvereins von Arminia Appelhülsen gehört zum Vorbereitungsteam des „Appelhülsener Landlaufs“, der an diesem Samstag (25. September) über die Bühne gehen wird. Und Helms ist optimistisch: „Ich rechne mit 150 Leuten, die noch melden werden, sodass wir auf rund 250 Teilnehmer kommen werden. Das Wetter soll ja auch mitspielen.“

Die Premiere des „Appelhülsener Landlaufs“ als Nachfolger des im Jahr 2019 ausgetragenen „Jahr100Lauf“ wird nun endlich stattfinden, nachdem er vor zwölf Monaten pandemiebedingt abgesagt werden musste. Beim „Jahr100Lauf“ vor zwei Jahren hatte Theo Kleine Vorholt (run-for-their-lives) über die 10-km-Distanz in 37:54 Minuten gewonnen, über die 5-km-Strecke war Ludger Schröer vom LG Deiringsen in 17:16 Minuten der Schnellste. Indes: Damals konnten die Zeiten offiziell nicht anerkannt werden. „Das ist jetzt anders. Alle Laufstrecken sind amtlich vermessen und bestenlistenfähig. Daher rechne ich auch damit, dass noch einige gute Läufer melden werden, weil sie in der Bestenliste noch klettern möchten“, erklärt Helms.

Los geht es am Samstag um 15 Uhr auf dem Parkplatz am Sportplatz (Kücklingsweg) mit dem Bambinilauf über 666 Meter. „Die Jüngsten brauchen sich nicht anzumelden, sondern können einfach mit ihren Eltern vorbeikommen“, sagt Manfred Feldmann, der auch zum Orga-Team gehört. Im Anschluss findet ab 15.45 Uhr der Schülerlauf (M/W 6 -13) über 1,2 Kilometer statt.

Danach wird es spannend. Beim „Kleinen Landlauf“ über 5 Kilometer werden die Sieger ab 16.30 Uhr gesucht. Zum Abschluss muss ab 17.30 Uhr noch die Frage geklärt werden, wer in Appelhülsen die erste bestenlistenfähige Zeit über 10 Kilometer beim „Großen Landlauf“ aufstellt.

Am Dienstag waren online-Anmeldungen für die Läufe noch möglich. „Es kann sein, dass das auch noch am Mittwoch geht. Man kann sich aber natürlich auch noch am Tag des Wettkampfs selbst anmelden, doch dann kommen zwei Euro Nachmeldegebühren hinzu“, erläutert Helms.

Übrigens: Verhungern und verdursten wird bei der Armina niemand. „Wir verkaufen Kaffee, Kuchen und Bratwürstchen. Natürlich gibt es auch Getränke. In der Cafeteria ist allerdings Maskenpflicht“, weist Helms darauf hin, dass der Mund-Nase-Schutz nicht vergessen werden sollte.