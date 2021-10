Wieder nur ein Punkt für Hohenholte

Das ist noch nicht die Saison von GS Hohenholte: In einem über weite Strecken hektischen Heimspiel kam die Mannschaft von Trainer Lukman Atalan gegen den SC Nienberge nicht über ein 1:1 (1:1) hinaus. Damit bleiben die Gelb-Schwarzen nach sieben Spieltagen in der A-Liga auf dem neunten Platz.

Zunächst entwickelte sich eine ausgeglichene Partie. In der elften Minute ging der Gastgeber dann nach einem Einwurf mit 1:0 in Führung. Kapitän Mario Boonk setzte sich gegen mehrere Gegenspieler im Strafraum durch und spielte das Leder zurück. Patrick Wilhelmer war zur Stelle und stellte auf 1:0. Nur zwei Minuten später hätte Wilhelmer beinahe sogar das 2:0 markiert, doch im letzten Moment gelang es noch einem Nienberger, den Schuss abzublocken. In der Folge war auf dem unebenen Teltheide-Sportplatz Kampf Trumpf. Und plötzlich fiel aus dem Nichts der Ausgleich. Lutz Marquardt wollte per Kopf zurück auf seinen Torhüter Patrick Hinkerohe spielen. Das Zuspiel geriet jedoch zu kurz. Nienberges Cedric Eisfeldt hatte das kommen sehen, spritzte dazwischen und traf zum 1:1 (33.). „Wir verteilen einfach zu viele Geschenke“, ärgerte sich Atalan, der kurz vor dem Spiel aufgrund von Verletzungen auf Serwen Agirman und Frederik Luke verzichten musste.

Nach der Pause wurden die Gelb-Schwarzen etwas besser und hatten drei gute Möglichkeiten. Die beste Chance zur erneuten Führung ergab sich für Leon Marquardt, dessen Schuss aus acht Metern allerdings nach Beobachtung des GSH-Coaches von einem Nienberger Feldspieler mit der Hand abgewehrt wurde. „Das war ein klarer Elfer“, ärgerte sich der Übungsleiter, der damit weiter auf den zweiten Saisonsieg seiner Elf warten muss.