Hildmann vor Aufstiegsfinale gegen Köln II: „Du kannst alles erreichen“

Nun also ist es doch der letzte Spieltag in der Regionalliga West, der die Entscheidung im Aufstiegskampf zwischen RW Essen und Preußen Münster bringt. Im Herzschlagfinale erwartet RWE RW Ahlen, der SCP den 1. FC Köln II. Essens Plus ist die Torbilanz, aber Preußen-Coach Sascha Hildmann träumt vom „ganz verrückten Münster“.

Dann sprach Sascha Hildmann folgende Worte: „Du kannst alles erreichen. Das wird ein besonderes Spiel werden, und vielleicht wird es auch ein besonderes Resultat geben.“ Er redete über den Samstag, Anstoß 14 Uhr für seinen SC Preußen Münster im Heimspiel gegen den 1 FC Köln II. Und fast schon beiläufig stellte er fest, dass auch RW Essen gegen RW Ahlen antritt. Münster 84 Punkte. Essen 84 Punkte. SCP mit einer um eigentlich drei Treffer schlechteren Tordifferenz im „Grande Finale“ der Regionalliga West. Nur einer wird Meister, nur einer steigt in die 3. Liga auf. Hildmann sagt: „Fußball ist verrückt. Wir werden alles dafür tun, dass es ganz verrückt wird hier in Münster.“

Vor der Saison, im Sommer 2021, hätte praktisch jeder Preuße „Hurra“ geschrien, wenn diese Ausgangslage dem SCP avisiert worden wäre. „Ja, das hätte ich sofort unterschrieben“, bestätigt auch Hildmann. Kopf an Kopf, Stirn an Stirn – vielleicht eine Fingernagellänge beträgt der Vorsprung von RWE. Die Rot-Weißen: Mancher unkte am Freitag noch, dass es deshalb keine „Pommes-Schranke“ im Preußenstadion gäbe. Entweder Mayonnaise auf die Fritten oder Ketchup – beides zusammen wäre zu viel Erinnerung an die Essener. Geht nicht.

Spannung nach Wiedenbrück zurück

Hildmann hat seine Mannschaft zum 38. Spieltag auf Spannung gebracht, das 0:0 in Wiedenbrück, dieser brutale Dämpfer im Aufstiegsrennen vor gut einer Woche, sei verarbeitet. Seit Montag drehen sich die Dinge, so der 50-Jährige, auf eine gute Art und Weise auf den Samstag zu. Der Wiedenbücker Frust ist gewichen, der neue Tenor lautet: „Wir können nur gewinnen.“ Nun gut, ein bisschen Psycho-Spielchen dürfte es auch sein. Hildmann: „Wir hätten das letzten Spiel gegen Köln sowieso für uns entscheiden müssen.“ Jetzt muss es halt auch höher sein. Unausgesprochen bleibt von ihm, dass auch Essen Ahlen erst gewinnen muss. Wer auch immer von den beiden Top-Team am Samstag patzt, wird vermutlich hart bestraft – mit der Vize-Meisterschaft.

Schwadorf fehlt

Hildmann sieht seine Schützlinge präpariert. Jules Schwadorf (Faserriss), der vor einer Woche früh raus musste, fällt aus, Lukas Frenkert hat es nach Schulter-Verletzung noch nicht wieder in den Spielbetrieb geschafft. Zudem fehlt Dennis Daube (Kreuzbandriss). Einzig Marvin Thiel hat es erwischt, der Linksfuß steht nicht im Spieltagskader. Er kehrt zum Ende der Saison seinen Vertrag auflösen und zum Heimatverein VfB Lübeck zurück. „Der Rest“, so Hildmann, „ist dabei.“

SCP an Kulisse gewöhnt

Münster gegen Kölns U 23 wird ein besonderes Kräftemessen. Ausverkauft ist das Stadion, der SCP hat sich aber an größere Kulissen in dieser Saison gegen Wolfsburg und Hertha im Pokal, aber auch gegen Essen, Fortuna Köln und Uerdingen gewöhnt. Nein, die Kulisse sei kein Problem, „in Ehrfurcht wird keiner erstarren“. Es sei das, worauf alle hingearbeitet, hingefiebert, hingelebt hätten – nun will der SC Preußen liefern, unabhängig von Zwischenständen oder Resultaten in Essen. Eigentlich ein richtig guter Plan.

Gehobenes Mobiliar der Liga Foto: Das 18. Aufeinandertreffen in einem Punktspiel zwischen Preußen Münster und dem 1. FC Köln II schreit eigentlich nach einer ausgeglichenen Partie. Die Bilanz sieht sieben Preußen-Siege, sieben Kölner Erfolge und drei Unentschieden bei 24:23 Toren. Zudem muss gesagt werden, dass die U 23 der Geißböcke in dieser und der vergangenen Saison zum gehobenen Mobiliar der Regionalliga West gehört. In der Vorsaison belegte Köln II den fünften Rang, aktuell ist die Mannschaft von Trainer Mark Zimmermann auf Rang sechs notiert. ,Im Hinspiel gab es ein 1:1. Noel Futkeu glich in der 90. Minute die SCP-Führung von Manuel Farrona Pulido aus. Besonderheit beim FC: 41 Spieler wurden bislang schon eingesetzt. Die Preußen interessiert derweil, ob ihre Mannschaft auch eventuell hoch gewinnen könnte gegen die Kölner Zweitvertretung. Das gelang in der Vergangenheit, na ja, eher dem Gegner, der mal mit 4:0 in Münster gewann. Die Preußen dagegen siegten in der Saison 2010/11 in beiden Partien mit 3:0, Sercan Güvenisik (2), Babacar N’Diaye, Wojciech Pollok, Massimo Ornatelli und Stefan Kühne trafen – am Ende stieg Münster in die 3. Liga auf. Der höchste Sieg über die (Erste) der Kölner liegt schon 71 Jahre zurück, damals gewann Münster in der Oberliga West mit 4:0 vor 30 000 Besuchern durch Tore von Adi Preißler (2), Siegfried Rachuba und Felix „Fiffi“ Gerritzen. ...

- Die Stadiontore werden um 12 Uhr geöffnet, die Straße Am Berg Fidel wird von da an zur Einbahnstraße von der Hammer Straße aus kommend.

- Von der Anreise mit dem PKW wird abgeraten, die Buslinien 1, 5 und 9 bringen Zuschauer ans Stadion.

- Es gibt vier Stadionzugänge, die Blöcke I und J sind nur über den Gäste-Eingang erreichbar.

- Der SCP fordert zu verantwortungsvollem und geduldigem Handeln auf. Auch das Tragen von Masken wird angeraten.

- Nach Abpfiff werden die Stadionbesucher aufgefordert, ruhig zu bleiben und den Anweisungen des Stadionsprecher zu folgen.

SCP: Schulze Niehues – Schauerte, Ziegele, Hoffmeier, Hemmerich – Remberg, Kok, Farrona Pulido – Langlitz, Wegkamp, Teklab

Liveticker aus dem Stadion ab 13 Uhr: www.wn.de/scp