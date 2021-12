Hiltrup effizient zum Sieg

MünsterAls Delbrücks Trainer Detlev Dammeier in die Halbzeitpause ging, erklärte er seinem „Staff“, dass er mindestens acht klare Chancen für sein Team gesehen hatte, die allesamt nicht genutzt worden waren. Und als er nach dem Spiel erneut in die Kabine marschierte, musste er enttäuscht feststellen, „dass wir hier in Hiltrup ein Spiel verloren haben, das wir nie verlieren durften“. Auch die Anhänger des TuS gaben zu, dass der 2:1 (1:0)-Sieg über den Westfalenliga-Dritten schon ein wenig glücklich war. „Aber wir haben ihn uns aufgrund der kämpferischen Leistung durchaus verdient“, befand Marcel Stöppel, der den erkrankten Cheftrainer Christian Hebbeler würdig vertreten hatte.

Die Gruppe der Delbrücker Anhänger hatte es sich unterm Tribünendach am Kunstrasenplatz gemütlich gemacht, um in den nächsten eineinhalb Stunden mehr Frust als Lust zu verspüren. Zuerst haderten sie mit ihren Angreifern, die „auch jede Chance liegen lassen“. Dann hatten sie sich auf die Unparteiischen eingeschossen, denen sie weder in Sachen Abseitsstellung noch objektiver Spielleitung Kompetenz attestierten. Zudem gefielen ihnen die schauspielerischen Darbietungen vermeintlich gefoulter Hiltruper nicht und verlangten „mindestens zehn Minuten Nachspielzeit“. Letztlich half das alles nichts, und den Gästefans blieb nur die Erkenntnis: „So ist Fußball.“

Mit Thorsten Kleiböhmer leitete ein sehr kommunikativer Unparteiischer die Partie. „Nr. 24, in der 47. Minute musst du noch nicht auf Zeit spielen“, ermahnte er Edgar Krieger, den Ball schneller zum Einwurf zu holen. „Nr. 18 bist du verletzt, oder geht das auch schneller?“ fragte er Nils Johannknecht, als der sich provokativ langsam zum Auswechseln Richtung eigener Bank schleppte. Und als ein zweiter Ball aufs Feld flog und Dammeier bemerkte: „Das muss nicht sein“, meinte Kleiböhmer nur: „Das war ein Zuschauer, Herr Dammeier, den kann ich nicht bestrafen.“

Dass der TuS mit einer Führung in die Halbzeitpause ging, war in der Tat glücklich. Zum einen fiel der Treffer von Akil Cömcü nach 15 Minuten nur deshalb, weil er vom Delbrücker Patrick Plucinski angeschossen wurde. Zum anderen hatten die Gäste bei ihren glasklaren Chancen entweder kein Zielwasser getrunken, oder scheiterten wie Kevin Holz aus fünf Metern am glänzend reagierenden Romain Böcker oder trafen durch Lennard Rolf nur die Unterkante der Latte.

In Sachen Aluminiumtreffer konnten die TuSler später sogar in Führung gehen, weil Cömcü (Pfosten) und Nils Kisker (Latte) ebenfalls Pech im Abschluss reklamieren konnten. Das war aber schon fast egal, da Luca de Angelis vier Minuten nach Wiederanpfiff bereits auf 2:0 gestellt hatte, wobei erneut Plucinski unglücklich half. Die Hiltruper beschäftigten sich fortan fast nur noch damit, das eigene Tor abzusichern, was bis zur 82. Minute auch gelang. Dann aber jagte ihnen Rolf einen Freistoß aus 20 Metern in die Maschen, was bei den Anhängern aus Ostwestfalen noch einmal für Hoffnung sorgte. Mehr aber auch nicht.

TuS: Böcker – Krieger, Kisker, Sammerl, Finkelmann – Golparvari (86. Gaube), Gockel – Mladenovic (90. Revermann), Cömcü, Johannknecht (74. Hammami) – De Angelis (82. Stegt)