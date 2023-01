Borghorster FC verhindert Niederlage bei Matellia Metelen

0:2 lag der Bezirksligist Borghorster FC zur Pause beim A-Ligisten Matellia Metelen hinten. Am Ende reichte es wenigstens noch zu einem Teilerfolg. Den hätte der SV Burgsteinfurt gerne für sich verbucht, doch in Schöppingen mussten die Kreisstädter die Überlegenheit des Konkurrenten anerkennen. Richtig viele Tore fielen beiden den Partien der B-Ligisten, wobei es eine Elf mal so richtig krachen ließ.

Die Testspiele am Wochenende: FSV Ochtrup unterliegt SuS Neuenkirchen II

Luca Jungfermann (BFC, l.) gegen Maximilian Prantler (Matellia) – der Metelener erzielte in der 21. Minute das 1:0.

Auch von dem doch sehr ungemütlichen Wetter ließen sich die Fußballer nicht davon abbringen, ihre Form zu überprüfen. Diverse Testspiele standen am Wochenende an.

Matellia Metelen – Borghorster FC 2:2 (2:0)

Weil den Hausherren mit Justus Kottig und Christopher Viefhues beide etatmäßigen Spitzen fehlten, machten sie sich die Metelener „taktisch kleiner“ und ließen David Wähning als einzigen Angreifer zurück. Das System griff, denn nach zwei Kontertoren durch Maximilian Prantler (24., Vorarbeit Wähning) und Wähning (33., Vorarbeit Fabian Holtkamp) lag der A-Ligist zur Pause mit 2:0 vorne. Die 15-minütige Unterbrechung nutzte der BFC, um sich neu zu sortieren. Zwei Kopfballtore nach ruhenden Bällen durch Ricardo Bredeck (61.) und Marius Wies (75.) glichen die Partie aus. Für Matellia-Trainer Thomas Dauwe war es „eine richtig gute Leistung“ seiner Mannschaft, sein Gegenüber Michael Straube zeigte sich über weite Strecken mit der Vorstellung der Seinen zufrieden.

SpVgg Langenhorst/W. – SuS Neuenkirchen III

3:4 (1:1)

Das 0:1 durch Nico Flüthmann (8.) beantwortete Marcel Vollenbröker mit dem Ausgleich (40.). Torreicher gestaltete sich der zweite Abschnitt, in dem der Gastgeber nach Treffern von Mick Bäumer (48.) und Sven Erdmann (70.) zwei Mal in Führung ging. Mirko Wesselmeier (60./80.) und Jona Beckmann per Elfmeter (88.) wendeten das Blatt zugunsten Neuenkirchens. „Die Jungs haben den fitten Eindruck, den sie im Training gemacht haben, im Spiel bestätigt. Das sah schon sehr nach Fußball aus. Vor allem das 1:1 von ,Volli‘ konnte sich sehen lassen. Ein Angriff über vier Spieler und mit einer schönen Ablage von Salim Omar auf den Torschützen“, freute sich Trainer Kai Fischer über eine trotz der Niederlage ansprechenden Leistung.

SV Burgsteinfurt II – Westfalia Leer 1:4 (0:0)

Nach dem ersten 45 Abschnitt, der torlos endete, wurden die Leerer zwingender. Zwischen der 48. und 54. Minute schossen Tom Becker (2) und Timo Hüsing einen 3:0-Vorsprung heraus. Gerold Laschke zeigte für den vierten Treffer verantwortlich (70.), zwischenzeitlich hatte Geminien Heine (65.) für den B-Ligisten Ergebniskosmetik betrieben.

SuS Neuenkirchen II – FSV Ochtrup 4:2 (2:1)

Die Ochtruper probierten taktisch mal etwas Neues und konzentrierten sich darauf, aus einer stabilen Defensive zu kommen. Das setzte der FSV 40 Minuten lang prima um. Höhepunkt dieser Phase war das 1:0 durch Jannis Theile (24.). Kurz vor dem Pausentee verloren die Gäste etwas die Ordnung und kassierten durch André Hölscher (42.) und Youness Kardi (43.) zwei Gegentreffer wie aus dem Nichts. „Die erste Hälfte war gut, in der zweiten haben wir etwas die Organisation vermissen lassen. Da stimmten zum Beispiel die Abstände zwischen den Ketten nicht mehr“, analysierte Trainer Nelson da Costa. Henrik Nieweler nutzte das zum 3:1 (54.). Moritz Vollenbröker verkürzte (71.), Lukas Kappelhoff besorgte den Endstand (88.).

Galaxy Steinfurt – Portu Rheine 8:1 (5:1)

Auf dem rutschigen Kunstrasenplatz des Volksbankstadions hatten die Steinfurter den wesentlich besseren Stand und schickten Portu Rheine mit einer 8:1-Packung nach Hause. Mehmet Toylular markierte vier Tore, die anderen Erfolgserlebnisse verteilten sich auf Aldo Colalongo, Andreas Friesen, Vasile Brinzi und Kenan Gökyildiz. „Ich bin super zufrieden. Wir haben in der ersten Halbzeit tollen Fußball geboten und haben in der zweiten Halbzeit nicht nachgelassen“, lobte Ugur Birdir seine Kicker.

ASC Schöppingen – SV Burgsteinfurt 2:1 (2:1)

Einen Angriff über die Stationen Toni Glasing und Florian Kerelaj schloss Alexander Hollermann mit dem 1:0 für den SVB ab (6.). Bei einem schnell ausgeführten Freistoß schliefen die Stemmerter, was das 1:1 von Malte Webers begünstigte (21.). Drei Zeigerumdrehungen später klärten die Gäste nach einer Ecke nur unzureichend. Der zweite Ball wurde auf den langen Pfosten geschlagen, wo Antonius Alfert zum 2:1 für den ASC abschloss. „In dieser Phase haben wir komplett den Faden verloren. Nach dem Wechsel konnten wir die Partie wieder etwas ausgeglichener gestalten, wobei Schöppingen aber auch hier leichte Vorteile besaß. Das ist jedoch erklärbar, denn für uns war das der dritte Tag in Folge, an dem wir etwas mit Fußball zu tun hatten“, relativierte Co-Trainer Timo Zorn.

Cheruskia Laggenbeck – 1. FC Nordwalde 3:2 (2:1)

Der Tabellenvierte der A-Liga Tecklenburg besiegte den Tabellenvierten der A-Liga Steinfurt. „Neue Erkenntnisse haben wir nicht sammeln können“, fand FCN-Trainer Guido Kellermann. „Vielmehr haben wir alte Muster an den Tag gelegt: Vorne wurden die Chancen nicht genutzt, und hinten haben wir uns aufgrund von individuellen Fehlern und Unkonzentriertheiten die Gegentore gefangen.“ Luca Bajorath (10./53.) und Joel Manchen (43.) erzielten die Tore für die Hausherren. Marko Rohlmann nach einer Ecke von Luca Mocciaro (30.) und Justin Thom, der nach einem Lattentreffer von Robin Lenger abstaubte (59.), waren für die Blauen erfolgreich. Als positiv stufte Kellermann ein: „Wir hatten etliche schöne Ballkombinationen, aus denen wir uns vielversprechende Möglichkeiten erarbeitet haben.“