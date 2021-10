Den Linken hat er vom Opa

Die Zunge im Mundwinkel, die Beine lang ausgefahren – so setzt sich Alexander Bügener als linker Innenverteidiger beim FCE Rheine in der Oberliga gegen seine Gegenspieler durch. Eine Rote oder Gelb-Rote Karte hat er dabei noch nie gesehen. Bügener als Youngster (kl. Bild), der unter Dirk Bültbrun beim SV Burgsteinfurt in den Seniorenbereich kamKathi Bügener (hier ein Foto aus 2013 bei den TB-Damen in der Landesliga) spielt aktuell in Köln beim Polizeisportverein Handball, ebenfalls in der Oberliga.

Foto: Thomas Strack