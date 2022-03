Die A-Liga ist so spannend wie lange nicht

Kreis Steinfurt

In den vergangenen Jahren verlief der Kampf um die A-Liga-Meisterschaft eher unspektakulär. In der Regel setzte sich der spätere Meister recht zeitnah vom Feld an. In dieser Saison ist das komplett anders. Aktuell haben sechs Teams Ambitionen. Woher diese Spannung kommt? Die Westfälischen Nachrichten zogen ihre Erkundigungen ein.

Von und