Endlich wieder Bratwurst

Nur noch zwei Mal schlafen, dann ist es so weit. Am Sonntag rollt der Ball in den Amateurligen wieder. Die Freude ist groß, wie es die Protagonisten aus dem Fußballkreisgebiet betonen.

Endlich – am Wochenende rollt der Ball auch in den Amateurligen. Zehn Monate nachdem Corona für den Abbruch der Saison 2020/21 gesorgt hat, geht es wieder um Punkte. Aber der Fußball in den Bezirks- und Kreisligen ist mehr als das reine Ergebnis. Er steht auch für ein Treffen mit Freunden und viel Geselligkeit. Die Sportredaktion der WN wollte wissen, auf was sich Kicker, Trainer und Verantwortliche am meisten freuen.