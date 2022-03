Fortuna Emsdetten eine Nummer zu groß

Der SV Westfalia Leer kam im Gastspiel bei Fortuna Emsdetten mit 2:4 (1:3) unter die Räder. Coach Thomas Overesch probierte dabei eine Dreierkette aus, was letztlich ein wenig in die Hose ging. Dazu waren die Gastgeber mit ihrer individuellen Klasse einfach zu stark. Schon früh stellten die Emsdettener die Weichen auf Sieg: Über die linke Seite kombinierten sie sich – aus Sicht von Overesch zu einfach – durch, und Sven Brüning war prompt zur Stelle (2.). Für die Treffer zwei und drei war das „Phantom“ Fabio da Costa Pereira zuständig, der nach seinem überstandenen Kreuzbandriss trifft, als wäre er nie weg gewesen. Leer kam durch einen Kopfballtreffer von Gerold Laschke kurz vor dem Pausenpfiff aber noch einmal heran (45.). Zehn Minuten nach Wiederbeginn waren wieder die Fortunen in Person von Ugur Birdir zur Stelle. Der Elfmetertreffer von Laschke war letztlich nur noch Ergebniskorrektur (74.,). „Fortuna ist individuell einfach besser besetzt. Da haben sieben oder acht Spieler mindestens Landesliga gespielt“, geht die Pleite für Overesch in Ordnung. „Wir müssen aber auch nicht gegen solche Teams unsere Punkte holen, sondern woanders. Von daher können wir damit leben.“