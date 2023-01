FSV Ochtrup in der Endrunde

Am Sonntag wurde in der Halle des Hermann-Emanuel-Berufskollegs in Burgsteinfurt die Vorrunde der Hallenkreismeisterschaft der Fußballerinnen ausgetragen. In zwei Gruppen wurden die vier Qualifikanten für das Endturnier am kommenden Sonntag ermittelt. Eine Truppe aus diesem Quartett kommt aus Ochtrup.

Jetzt steht fest, wer das Teilnehmerfeld bei der Endrunde der Hallenkreismeisterschaft der Frauen komplettiert. Am Sonntag buchten der FSV Ochtrup, der SC Altenrheine, die SF Gellendorf und der TuS St. Arnold das Ticket für das Finalturnier der besten zehn Teams, das am kommenden Sonntag in der Kreissporthalle in Burgsteinfurt ausgetragen wird.

Die Ochtruperinnen legten den Grundstein für das Weiterkommen mit einem 6:0-Erfolg über den Lokalrivalen Matellia Metelen, der allerdings nur seine zweite Mannschaft geschickt hatte. Lotta Büning, Annika Viefhues (beide 2), Luisa Holtmann und Tanja Ostkotte erzielten dabei die Tore. Mit einem 1:0-Erfolg im zweiten Match gegen die gastgebende SG Frauenfußball Steinfurt – Büning sorgte für die Entscheidung – machten die Töpferstädterinnen den Sprung in die Endrunde vorzeitig perfekt. Ein 0:0 gegen den SC Altenrheine reichte dem FSV, um sich Platz eins in der Gruppe A zu holen.

„Die Spiele gegen Steinfurt und Altenrheine waren echt eng, aber letztlich hat die Mannschaft sehr souverän gespielt und ist verdient weitergekommen. Jetzt freuen wir uns auf nächsten Sonntag“, meinte Peter Holtmann, der den erkrankten Holger Sokol als Trainer vertrat.

Für die SG Steinfurt war nach zwei Niederlagen gegen Altenrheine (1:2) und Och­trup (0:1) zeitnah klar, dass die Tür zur Endrunde nicht aufgehen würde. Mit einem 5:2-Erfolg gegen Metelen fand das Turnier für die Gastgeberinnen aber noch ein halbwegs versöhnliches Ende. Ann-Christian Bauland und Lisa-Marie Plotz per Doppelpack sowie Carla Gerke schossen den Sieg für den Tabellensechsten der Kreisliga heraus.

„Echt schade, wir wären gerne weiter gekommen. Leider ist es für uns von Anfang an nicht so gut gelaufen. Im Auftaktspiel gegen Altenrheine kassieren wir schon nach wenigen Sekunden das 0:1, da fehlte anschließend irgendwie die Sicherheit. Wir konnten nicht das umsetzen, was wir uns im Training erarbeitet hatten“, analysierte Bastian Breimhorst, der das Team zusammen mit Alexander Heydn coacht.

In der Gruppe B gaben die Sportfreunde aus Gellendorf den Ton an. Nach einem torlosen Remis zum Start gegen den TuS St. Arnold wirbelte die Mannschaft aus dem Süden Rheines ihre weiteren Gegner durcheinander. Zehn Punkte standen auf dem Konto, was gleichbedeutend mit dem Gruppensieg war. Ebenfalls weiter: der TuS St, Arnold. Überraschend ausgeschieden: Kreisliga-Spitzenreiter Borussia Emsdetten II.

„Mit dem Vorrundenturnier sind wir sehr zufrieden. Heute war zu sehen, dass alle Mannschaften richtig viel Lust auf den Re-Start in der Halle hatten“, resümierte Marianne Finke-Holtz von der SG Frauenfußball Steinfurt nach der Beendigung letzten Partie.