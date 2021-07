Ganz knifflige Aufgabe

Das erste Pflichtspiel vom Horstmars neuen Spielertrainer Niklas Melzer hat es in sich. Am Dienstag erwarten die Germanen den starken Westfalenligisten SuS Neuenkirchen. Klar, dass die Claims im Vorfeld schon abgesteckt sind.

Das erste Pflichtspiel der Saison beschert den Horstmarer Germanen eine richtig knifflige Aufgabe. In der ersten Runde des Kreispokals stellt sich heute am Dienstagabend Westfalenligist SuS Neuenkirchen im Stadion am Borghorster Weg vor.

Niklas Melzer, der neue Spielertrainer des TuS, kennt den Kreispokal eigentlich nur aus anderer Perspektive. Als Aktiver von Borussia Emsdetten traf er in diesem Wettbewerb vornehmlich auf klassentiefere Teams. Von daher weiß er auch, was einem Favoriten so gar nicht behagt: Ein lauf- und zweikampfstarker Gegner, der die Räume gut zumacht und das ungleiche Duell zu einem Geduldspiel macht.

„Bei uns stimmt die Richtung“, stellte Melzer jetzt fest. Das bezieht sich sowohl auf die Stimmung als auch auf die Leistungen. Dabei sticht das 0:2 am Sonntag gegen den Landesligisten Borussia Münster heraus. Einen noch stärkeren Konkurrenten erwartet der Übungsleiter heute: „Ich kenne die Neuenkirchener aus vielen Spielen mit Emsdetten sehr gut. Das ist eine richtig gute Mannschaft, die sich mit Leuten wie Jörg Husmann oder Joshua Roß noch mal enorm verstärkt hat.“

Daraus leitet sich auch die taktische Ausrichtung der Germanen ab, die ihr Hauptaugenmerk auf das Verteidigen legen. Dabei soll das von Melzer favorisierte 4-2-3-1 zum Tragen kommen. „Das ist für mich das beste System. Es gewährleistet eine stimmige Balance zwischen Offensive und Defensive“, taktiert der Coach.

Für Melzer ist das Pokalmatch eine lehrreiche Einheit. So könnten seine Jungs mal aus nächster Nähe miterleben, wie in höheren Klassen gespielt wird.

Zwei vorzeitig abgebrochene Spielzeiten verhinderten den Absturz der Horstmarer in die B-Liga. Dorthin wollen die Blau-Weißen auf keinen Fall. Es ginge 2021/22 darum, so schnell wie möglich die nötigen Punkte für den Klassenerhalt zu sammeln, betont Niklas Melzer. Dafür wurden mit den Verpflichtungen der beiden Routiniers Tim Hellenkamp und Sebastian Wehrmann zwei echte Korsettstangen eingezogen. Beide gehören laut Melzer zu einem Zirkel von vier, fünf Mann, die den TuS Germania nach turbulenten Zeiten wieder in ruhigere Fahrwasser führen sollen.

Neuenkirchens Trainer Thorsten Schmidt und Tobias Wehmschulte wollen sehen, dass ihre Elf den nötigen Zug zum Tor an den Tag legt: „Wir im Trainerteam wollen den Drei-Klassenunterschied sehen. Ich erwarte von meinen Spielern tiefe Läufe hinter Horstmars Abwehrkette.“ Und zu Melzer meint Schmidt: „Nikki müssen wir bei Standardsituationen unbedingt auf der Rechnung haben. Da ist er gefährlich.“