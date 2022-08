Germanen fordern den Borghorster FC heraus

Sechs Tage vor dem Punktspielstart legen Germania Horstmar und der Borghorster FC noch eine Extraschicht ein. Im Kreispokal geht es um den Einzug in das Viertelfinale.

„Sonntag ist unsere Partie gegen Beerlage leider ausgefallen. Wir wollten noch mal testen, und daher konnten wir uns mit dem BFC darauf verständigen, das Pokalspiel schon am Dienstag auszutragen“, erklärt Horstmars spielender Coach Niklas Melzer.

Die Gäste stuft Melzer als einen ganz starken Bezirksligisten ein, der seiner Truppe alles abverlangen werde. Aber die Herausforderung nehmen Melzer und Co. gerne an. Er lockt die Zuschauer mit einem Rundum-Zufrieden-Pakt ins Stadion: „Die Getränke werden kalt und die Bratwürstchen heiß sein – und die Mannschaft wird brennen.“

Einen sehr guten Eindruck hinterlässt Rückkehrer Steffen Exner, der bei seinem Heimatverein gleich voran geht. „Steffen wird einer unserer absoluten Leistungsträger. Mal davon abgesehen ist er auch abseits des Feldes ein total sympathischer Typ“, lobt Melzer den Mittelfeld-Schlaks.

Die Borghorster stellen an sich den Anspruch, weiter zu kommen. „Unser Ziel ist es, denn Klassenunterschied auch auf dem Platz zu zeigen“, nimmt Thomas Grabowski seine Kicker in die Pflicht. Ob sich aus der Startaufstellung schon Hinweise auf die erste Elf ablesen lassen, die am Sonntag zum Bezirksliga-Auftakt in Ibbenbüren beginnt, wollte der Coach nicht verraten. Es würde momentan noch den einen oder anderen angeschlagenen Akteur geben, der in Horstmar vielleicht besser geschont werden müsste.

Wer von beiden Teams am Ende siegreich sein wird, darf sich im Viertelfinale auf ein Heimspiel gegen den Landesligisten SuS Neuenkirchen einstellen.