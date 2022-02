Germania Horstmars Talente wissen zu gefallen

Beim TuS Germania Horstmar wird viel Wert auf die Ausbildung der jungen Leichtathleten gelegt. Das zahlte sich am Wochenende einmal mehr aus. Bei den Hallenkreismeisterschaften in Ibbenbüren gab es reichlich „Edelmetall“.

Perfekt organisiert brachte der Leichtathletikausschuss des Kreises Steinfurt die Kreishallenmeisterschaften in Ibbenbüren über die Bühne. Mit dabei waren auch 13 Athletinnen und Athleten des TuS Germania Horstmar.

Tom Gödecke (M 10) sicherte sich gleich in seinem allerersten 50-Meter-Sprint in 8,55 Sekunden den Meistertitel. Ronja Böckers (W 10) wurde Zweite in 8,82 Sekunden. In der W 11 gewann Eva Deitmaring den 50-Meter-Sprint in 8,01 Sekunden. Max Wolgast (M 13, 8,87) und Enno Kreimer (M 14, 8,24) gewannen über die 60 Meter. Salomé Terbrüggen (W 15) wurde in neuer Bestleistung von 10,84 Sekunden Zweite über die 60 Meter Hürden.

Mit übersprungenen 1,35 Metern wurde Jonas Deitmaring Zweiter der M 14. Max Wolgast nahm mit 1,46 Metern den Hochsprung-Meistertitel entgegen. In der Altersklasse M 10 wurde Gödecke mit 1,13 Metern Zweiter. Frederick Waterhoff (1,10) folgte auf Platz drei. Bei den elfjährigen Mädchen reichten Eva Deitmaring 1,13 Meter zu Platz drei. Böckers überquerte 1,05 Meter und wurde Zweite der W 10.

Unter den besten Acht im Sprint und im Hochsprung landeten außerdem Laura Wähning (W 11), Jonte Samberg und Moritz Tietmeyer (beide M 10). „Da ist man als Trainerin mächtig stolz, wenn man seine Schützlinge so glücklich und erfolgreich sieht“, fasste Trainerin Sophia Terkuhlen zusammen.

In der M 13 und M 14 gingen vier Titel an den TuS. Wolgast siegte mit 4,34 Metern im Weitsprung und mit 6,78 Metern im Kugelstoßen der M 13. In der M 14 gelang Kreimer der Doppelsieg (5,34 Meter Weitsprung, 9,57 Meter Kugelstoßen). In derselben Altersklasse wurde Tom Geisler mit 8,93 Metern Zweiter. Im Weitsprung (W 15) reihte sich Terbrüggen als Dritte ein (4,35), Magdalena Dahme erreichte mit 4,09 Metern Rang vier.

Voraussichtlich werden Enno Kreimer (Weit, Sprint, Kugel), Tom Geisler (Kugel), Salomé Terbrüggen (Hürden, Dreisprung) und Magdalena Dahme (800 Meter, Dreisprung) Anfang März bei den Westfalenmeisterschaften in Paderborn antreten.

Während die Nachwuchssportler in Ibbenbüren um die Kreismeistertitel wetteiferten, reiste Malin Pommerening nach Dortmund zum dritten Teil der Westfälischen Meisterschaften. In der WJU 18 erreichte sie Platz acht im Hochsprung.