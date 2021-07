Germania Horstmarverkauftsich prima

Zwei Klassen trennen Germania Horstmar von Borussia Münster. Das spiegelte sich am Samstag nur bedingt in Zahlen wider. Beim 0:2 verkaufte sich der TuS nämlich mehr als achtbar.

Mehr als achtbar zog sich der TuS Germania Horstmar im Kräftemessen mit Borussia Münster aus der Affäre. Zwar entschieden die Gäste aus der Landesliga die Partie für sich, doch das Ergebnis – ein 0:2 – hielt sich in Grenzen. Manoel Schug (42.) und Cebrail Demir (87.) erzielten jeweils kurz vor dem Ende der beiden Halbzeiten die Tore.

Spielertrainer Niklas Melzer freute sich über eine nahezu tadellose Leistung seiner Mannschaft, die sehr gut und kompakt verteidigte. „Das haben wir im Training viel geübt, und das hat am Samstag Früchte getragen“, stellte der Coach fest.

Über weite Strecken der Partie war der A-Ligist in der eigenen Hälfte gebunden. Großartige Szenen vor dem Borussia-Kasten gab es keine, was Melzer aber nicht davon abhielt, seinen Jungs ein großes Lob auszusprechen. „Wir machen das als Mannschaft schon sehr gut“, so der Übungsleiter.

Am morgigen Dienstag steht das Pokalspiel gegen SuS Neuenkirchen auf dem Plan.