Golden Girls der Europameisterschaft sind das Germanen-Vorbild

Staffelkreismeisterschaft in Horstmar

Horstmar

Die Leichtathleten des TuS Germania Horstmar richten am Samstag die Staffelkreismeisterschaft aus. Um 14 Uhr fällt der erste Startschuss. Für die, die bei der Europameisterschaft in München Hunger auf Staffelwettbewerbe bekommen haben, dürfte sich ein Besuch im Stadion am Borghorster Weg auf jeden Fall lohnen.