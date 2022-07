Hohenholte steigert sich

Die ersten drei Spieltage beim Volksbank-Baumberge-Cup in Hohenholte sind gespielt. Die Mannschaften der Gruppe A absolvierten dabei jeweils schon zwei Begegnungen. Vor den beiden abschließenden Gruppenspielen am Mittwoch (27. Juli) liegt SW Havixbeck in Führung. GS Hohenholte und SW Beerlage sind zwar punktgleich, dank des besseren Torverhältnisses ist Hohenholte jedoch Zweiter. In der Gruppe B konnte sich der SC Nienberge dank eines Kantersieges gegen den BSV Roxel 2 an die Spitze setzen. Auch Arminia Appelhülsen gewann und liegt auf dem zweiten Tabellenplatz. In dieser Gruppe geht es am Dienstag (26. Juli) mit zwei Partien weiter.

SW Beerlage –

SV Langenhorst -Wel. 4:2

Im Duell der beiden B-Ligisten setzte sich Beerlage mit 4:2 durch. Zur Pause stand es noch 2:2, ehe die Schwarz-Weißen mit einem Doppelschlag (71., 73.) für die Entscheidung sorgten.

SC Nienberge –

BSV Roxel 2 10:1

Alle Mannschaften, die in Hohenholte antreten, haben Personalsorgen. Der Termin wenige Wochen vor dem Saisonstart bringt es mit sich, dass viele Spieler noch einmal Urlaub machen. Hinzu kommen in diesem Jahr die Ausfälle von Akteuren, die sich mit Corona infiziert haben. Besonders betroffen von Aufstellungssorgen war am Samstag der komplett im Neuaufbau befindliche A-Ligist BSV Roxel 2, der in der Partie gegen den Ligakonkurrenten SC Nienberge chancenlos war und deutlich mit 1:10 verlor. Die Nienberger führten nach 45 Minuten bereits mit 4:0. Besonders freute sich SCN-Stürmer Timon Stude über die personelle Situation beim Gegner, denn mit drei Toren konnte er schon einiges dafür tun, um am Ende die Torjägerkanone zu ergattern.

Arminia Appelhülsen –

GW Nottuln 2 3:2

Die erste Runde ging an Appelhülsen: Mit 3:2 (2:1) bezwang der A-Liga-Aufsteiger am Samstagnachmittag den Ortsrivalen und baldigen Ligakonkurrenten GW Nottuln 2. Noch zählt das Ergebnis für den Volksbank-Baumberge-Cup von GS Hohenholte und nicht wie am 11. September für die Meisterschaft. Die Arminen freute es trotzdem. Trainer Marcus Thies sah den Erfolg zwar in erster Linie als Teil der Vorbereitung („Das war eine gute Einheit. Wir sind seit zwei Wochen im Training, das passt“), doch lächelte er zufrieden. Denn die Leistung seines Teams stimmte. Die ersten 20 Minuten allerdings gehörten der Westfalenliga-Reserve aus dem Stiftsdorf, die den Ball gut laufen ließ und in der 11. Minute durch Sven Reuter auch zur Führung traf. Nach der Trinkpause zur Mitte des Durchgangs jedoch verlor die Mannschaft des engagierten Trainers Mahmoud Abdul-Latif ihre Dominanz, auch die Rot-Weißen kamen nun zu Gelegenheiten. In der 31. Minute parierte GWN-Schlussmann Jannik Fleige noch einen Volleyschuss von Alexander Wewering. Dann ging die Arminia in Führung: Nico Beughold legte zunächst für Aktivposten Philipp Marx und dessen Ausgleichstor vor (35.), sechs Minuten später traf der frühere GWN-Akteur auf Steckpass von Gabriel Helms zum 2:1 selbst. Nottulns neuer Mann an der Linie musste mit einer „zusammengewürfelten Mannschaft“ (Abdul-Latif) in Hohenholte antreten – zehn Mann feierten Hochzeit, drei Akteure auf dem Feld hatten zuvor noch kein einziges Mal trainieren können, aus der ersten Mannschaft halfen zwei Spieler aus – und durfte sich eine Viertelstunde vor Schluss dennoch über den Ausgleich freuen. Youngster Lucas Rix schickte seinen bisherigen U19-Teamkollegen Lasse Wagner mit feinem Zuspiel steil, der flach ins lange Eck traf. Doch brachte GWN dieses Resultat nicht über die Zeit: Einen Fehlpass im Nottulner Spielaufbau nutzte Timo Zimmermann zu einem Flankenlauf über links, seine Hereingabe verlängerte Fabian Beisenbusch direkt ins Netz – das 3:2 für Appelhülsen in der 81. Minute entschied das Derby. Helms hatte fünf Minuten vor Schluss mit einem Schuss von der Strafraumgrenze sogar noch die Aussicht auf das vierte Tor, er zog nur knapp am linken oberen Eck vorbei. GWN-Coach Abdul-Latif wusste nach dem dritten Treffer der Arminia, wo er anzusetzen hat: „Das war genauso wie letzte Woche beim Gegentor von Bösensell. Diese Fehler müssen wir abstellen. Sonst passieren die uns im ersten Meisterschaftsspiel auch.“

SW Havixbeck –

SV Langenhorst - Wel. 1:1

Markus Lindner, Trainer von SW Havixbeck, war nach dem Remis seiner Elf alles andere als zufrieden: „Die zweite Hälfte war gar nichts. Gegen einen B-Ligisten müssen wir uns viel mehr Chancen herausspielen und läuferisch zudem deutlich zulegen.“ Für Dienstag gab er seiner Truppe trotzdem erst einmal trainingsfrei. „Das ist alles andere als eine Belohnung, aber die Jungs müssen offensichtlich etwas Kraft tanken.“ In der ersten halben Stunde hatten die Habichte die Begegnung in Griff und hätten durch Jonathan Klossok, Jonas Lülf oder Max Badengoth mit 1:0 in Führung gehen müssen. Da das Trio die Chancen jedoch nicht nutzte, blieb der SV Langenhorst-Welbergen im Spiel. Erst in der 43. Minute gelang Max Badengoth die Havixbecker Führung – zu wenig für das Chancenverhältnis. Die Strafe folgte nach einer Stunde: Mit einem Distanzschuss überwand Marcel Vollenbröker Havixbecks Schlussmann Felix Bußmann. Der Keeper sah den Ball sehr spät, da ihm ein gegnerischer Spieler in stark abseitsverdächtiger Position die Sicht versperrte. Geschenkt! Die Schwarz-Weißen konnten in der Folge nicht mehr hochschalten, sodass die Zuschauer eine Partie „Not gegen Elend“ verfolgten. Am Ende waren alle Beteiligten nur noch froh, als der Unparteiische abpfiff

GS Hohenholte –

SW Beerlage 6:1

Einen hochverdienten Sieg feierte der Turnierausrichter gegen Beerlage. „Die Jungs haben sich im ersten Durchgang sehr diszipliniert an die taktischen Vorgaben gehalten, die ich ihnen zuvor nach einer kleinen Videoanalyse mitgegeben hatte. Alle wollten die Fehler, die wir im Havixbeck-Spiel gemacht haben, nicht wiederholen“, berichtete Hohenholtes Trainer Lukman Atalan. Seine Akteure waren ab der ersten Minute konzentriert und kamen nach ruhigem Spielaufbau ein ums andere Mal in die gefährliche Zone. Besonders Stephan Waltring glänzte mit großer Übersicht und strahlte zudem Torgefahr aus. So verwunderte es niemanden, dass „Waldi“ in Minute sechs zum 1:0 einnetzte. Die präzise Flanke hatte Bendik Fechner von der rechten Seite hereingebracht. Das Tor wirkte wie ein Dosenöffner, sodass Paul Bay mit einem toll getimten Distanzschuss (20.), erneut Waltring im Anschluss an einen Eckball von Jeremias Lefert (31.) und Ferdinand Vogelsang nach einer weiteren Ecke (44.) auf 4:0 stellten. Die Gelb-Schwarzen ließen daneben noch viele weitere Möglichkeiten ungenutzt. Nach dem Seitenwechsel erhöhte Mario Boonk per Strafstoß auf 5:0 (50.). Bendik Fechner war zuvor im Strafraum gefoult worden. In der 80. Minute gelang Felix Medding der Ehrentreffer. Das letzte Wort aber hatte Timo Nolte, der zum 6:1-Endtand traf (83.). „In der letzten Viertelstunde ist dann die Ordnung etwas verloren gegangen. Ich habe aber auch viel gewechselt, und es war sehr warm“, ließ Lukman Atalan Nachsicht walten.