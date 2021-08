Horstmar verliert zum Auftakt

Der TuS Germania Horstmar hat den Auftakt in die neue A-Liga-Saison in den Sand gesetzt. Im Heimspiel gegen den Skiclub Nordwest Rheine setzte es eine 0:3 (0:0)-Niederlage. In Halbzeit eins, die relativ ausgeglichen war, hatten Tim Hellenkamp und Spielertrainer Niklas Melzer Pech mit zwei Alu-Treffern. Nach einer Stunde brachte Niklas Heckmann die Gäste im Anschluss an einen Standard in Führung. Zwei Kontertore von Sven Sandmann (83.) und Giacomo Sandmann (90.) besiegelten das sportliche Schicksal der Germania. Zu allem Überfluss sah Melzer in der 89. Minute noch die Rote Karten, nachdem er sich gegenüber einem Rheinenser in der Wortwahl vergriff. „Das darf mir nicht passieren, das war ein komplett gebrauchter Tag für uns“, so Niklas Melzer.

