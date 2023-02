Horstmar weiter auf Wolke sieben

Der 20. Spieltag in der Kreisliga A wurde etwas zusammengestrichen. Da die Plätze in Gellendorf und bei Fortuna Emsdetten gesperrt wurden, fielen die Partien von Matellia Metelen und vom FSV Ochtrup „ins Wasser“. Die übrigen Duelle sahen folgende Sieger.

SC Reckenfeld – Germania Horstmar 0:6 (0:3)

Neuer Tag, neuer Sieg des Spitzenreiters aus Horstmar. Die Truppe von Spielertrainer Niklas Melzer macht genau dort weiter, wo sie vor der Winterpause aufgehört hatten. Das 6:0 beim Kellerkind aus Reckenfeld war der dritte Dreier im dritten Spiel 2023. Und genau so rosig, wie sich das anhört, war der TGH-Auftritt im Grunde genommen auch. „Wir waren hochüberlegen, haben von der ersten bis zur 90. Minute gut kombiniert und den Gegner laufen lassen“, hatte Melzer nach Abpfiff mal überhaupt nichts zu meckern. Bestes Beispiel war das 4:0 durch Marcel Exner (59.): Von hinten raus über elf bis zwölf Stationen kam der Ball nach Rechtsaußen zu Justin Gashi, dessen Hereingabe Lars Berkenbrock per „One touch“ auf seinen Stürmer weiterleitete. „Ein wirklich wunderschönes Tor“, grinste sein Coach. Exner war noch für zwei weitere Tore zuständig (28/90. + 1). Die restlichen Treffer erzielten Yannick Ruhoff (40.), und Gashi (82.). Hinzu kam ein Eigentor von Erkan Ökten (44.).

Westfalia Leer – Borussia Emsdetten II 4:1 (2:0)

„Wir haben echt gut gestaffelt gestanden und unsere Tore zum passenden Zeitpunkt erzielt. Das war ziemlich effektiv von uns“, fasste Leers Trainer Thomas Overesch die Partie gegen Borussia Emsdettens Reserve zusammen. Ein Sieg mit typischer Westfalia-Identität also, wie man es von den Rot-Weißen seit einiger Zeit kennt. Tom Becker brachte seine Leerer in Minute 18 auf die Siegerstraße. Nach einer Flanke von Jannik Arning staubte er zur Führung ab. Quasi mit dem Pausenpfiff legte Arning selbst nach. Von Kevin Thiele auf die Reise geschickt, blieb der Stürmer im Eins-gegen-eins gegen Borussia-Schlussmann Timo Knüppe ganz abgezockt (45. + 3). Auch die Gäste aus Emsdetten hatten immer mal wieder ihre Gelegenheiten. Doch wenn es brenzlich wurde, war Igor Levchenko im Kasten der Westfalia zur Stelle. Rund eine Viertelstunde vor Schluss nahm die Partie nochmal ein wenig Fahrt auf. Erik Schulte spielte die Kugel in den Lauf von Timo Selker, der alleine vor Knüppe abgezockt blieb – 3:0 (74.). So schienen die Gastgeber kurzzeitig schon der sichere Sieger zu sein, doch zwei Zeigerumdrehungen später machten sie es selbst wieder spannend. Nach einer eigenen Ecke temporeich ausgekontert, landete Felix Böddings Klärungsversuch im eigenen Netz (76.). Das ließ die Emsdettener zeitweise wiederauferstehen, doch die „Aushilfe“ aus der Zweiten, Lars Wegmann, verpasste ihnen kurz vor Schluss den endgültigen K.o.-Schlag (88.).

GWA Rheine – FSV Och­trup II 3:1 (2:0)

Beim Tabellenzweiten aus Rheine gab es für die FSV-Reserve nichts zu holen – und das, obwohl ein Punkt laut Spielertrainer Tim Niehues absolut drin gewesen wäre. „Leider haben wir das ein bisschen verschenkt. Es hätte nicht so ausgehen zu brauchen.“ Damit spielte er auf die drei Gegentreffer an, die allesamt vermeidbar waren. Angefangen mit dem 1:0 durch Julian Schlee, der sich gleich durch fünf oder sechs Ochtruper durchtanzte (13.). Das 2:0 von Kevin Drees fiel nach einem langen Einwurf (31.), dem 3:0 durch Alian Berisha ging ein unnötiger Ballverlust zuvor (52.). Immerhin gelang den Gästen der verdiente Ehrentreffer: Mit dem ersten Ballkontakt nach rund fünf Monaten Pause meldete sich Felix Marincel eindrucksvoll zurück (90.).