Horstmarer scheiden nach großem Kampf aus

Es hat nicht sollen sein: Der A-Ligist Germania Horstmar hat das Viertelfinale im Kreispokal nicht überstanden. Gegen den Favoriten SuS Neuenkirchen sah es allerdings bis weit in die Schlussphase gar nicht mal so schlecht für die Hausherren aus.

Die Pokalsaison 2022/23 geht ohne den TuS Germania Horstmar weiter. Am Donnerstagabend unterlag der A-Ligist im Viertelfinale auf eigenem Kunstrasenplatz SuS Neuenkirchen mit 1:3 (1:1). Für die Elf von Spielertrainer Niklas Melzer war es gleichzeitig die erste Niederlage der Saison in einem Pflichtspiel.

Schlechter hätte die Partie für die Germanen nicht beginnen können: Murat Hitir und Linus Gröger nahmen den Kasten von Jan Stegemann gleich mal unter Beschuss, ehe der dritte Versuch dann passte. Von der linken Strafraumkante zog Gröger ab und traf ins lange Ecke – 0:1 (4.).

Das Heimteam war zunächst hinten gebunden, erkannte aber, dass auch Impulse nach vorne gesetzt werden mussten, um gegen den Landesligisten überhaupt eine kleine Chance zu haben. „Wir haben dann mutiger nach vorne gespielt, was mir echt gefallen hat“, freute sich Melzer, dass seine Jungs ab Mitte der ersten Hälfte aus der Deckung kamen.

Dafür gab es in der 39. Minute die Belohnung. SuS-Innenverteidiger Fynn Onken wurde im Strafraum regelwidrig gegenüber Marcel Exner, was Schiedsrichter Philipp Romahn mit einem Elfmeter bestrafte: Der Gefoulte trat selbst an und glich aus. Das letzte Ausrufezeichen des ersten Abschnitts setzte Gröger mit einem 20-Meter-Hammer, der an die Latte knallte (45.).

„Pokalspiele sind öfter mal schwierig, auch in Horstmar kam in einigen Szenen Hektik auf. Wir haben aber die Ruhe bewahrt und das gut gelöst“, bilanzierte das Neuenkirchener Trainerduo Tobias Wehmschulte/Thorsten Schmidt.

Ihr Team drückte auf das 2:1. Weil Horstmar im Zentrum aber mehr als anständig verteidigte, mussten es die Gäste überwiegend aus der Distanz versuchen. Kribbelig wurde es für die TGH, als Onken im Anschluss an eine Ecke nur den Pfosten traf (73.).

Die Hausherren produzierten nur noch vereinzelnd im Ansatz gefährliche Situationen und hatten wohl schon auf ein Elfmeterschießen spekuliert, als Marco Diekmann nach einem langen Ball von Jan Rauße das verdiente 2:1 markierte (86.). Wenig später machte Hitir mit einem Elfmeter und dem 3:1 alles klar.

„Mit dem Ergebnis bin nicht nicht zufrieden, mit der Leistung meiner Mannschaft aber schon. Wir haben gegen den Ball sehr gut gearbeitet und hatten auch offensiv gute Szenen. Das hat mir heute besser gefallen als der Auftritt am vergangenen Sonntag gegen Ochtrup“, resümierte Melzer.

Germania Horstmar: Stegemann – Backhaus, Melzer, Jung, L. Berkenbrock – A. Berkenbrock, S. Exner – Wiepen, Krawinkel (78. Volmer), Kosakowski – M. Exner.

Tore: 0:1 Gröger (4.), 1:1 M. Exner (39., Foulelfmeter), 1:2 Diekmann (86.), 1:3 Hitir (85., Foulelfmeter).