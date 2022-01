Langenhorsts Jens Wietheger erzielt lupenreinen Hattrick

Auch am Donnerstagabend rollte das Bällchen. Unter Flutlicht testen der SV Burgsteinfurt, der 1. FC Nordwalde, die SpVgg Langenhorst/Welbergen und Westfalia Leer. Dabei produzierten die Sturmreihen Tore wie am Fließband. Vor allem in Leer ging es vogelwild zur Sache.

Testspiele haben in der Regel einen eher überschaubaren Unterhaltungswert. Das war am Donnerstag komplett anders, denn da sorgten torreiche Partien für Amüsement.

SV Burgsteinfurt - FC Nordwalde 4:2 (2:2)

Für die Stemmerter Kicker begann die Partie gegen den FCN mit einem dicken Patzer nach eigenem Anstoß. Dennis Heinze nutzte diesen aus und erzielte die Führung für Nordwalde (1.). Acht Minuten später glich Dennis Behn mit einem abgefälschten Schuss aus 18 Metern aus, doch kurze Zeit darauf stellte Nicolas Mocciaro den alten Abstand wieder her. Auch diesmal stellte sich die Hintermannschaft des SVB nicht geschickt an, wie Trainer Christoph Klein-Reesink monierte. Jason Petris glich nach Zuspiel von Lars Kormann noch vor der Pause zum 2:2 aus (35.).

Im zweiten Spielabschnitt agierten beide Teams recht wild und hatten zahlreiche Torchancen. „Es hätte auch 5:5 ausgehen können“, grinste Klein-Reesink. Es trafen aber nur noch Dennis Behn (63.) nach einem scharfen Flachpass von Petris und Alex Hollermann (89.) nach Vorarbeit von Behn.

SpVgg Langenhorst/Wel. - Westfalia Bilk 4:2 (1:2)

Mit einem lupenreinen Hattrick von Spielertrainer Jens Wietheger, der erst in de zweiten Hälfte mitwirkte, gewann die SpVgg nach einem 1:2-Rückstand in Halbzeit eins am Ende noch mit 4:2. Henrik Brebaum markierte nach einem langen Pass aus der Abwehr die Bilker Führung (28.), die Bastian Holtmannspötter für die personell arg geschwächten Langenhorster nach einer Flanke von Sven Erdmann egalisierte (39.). Durch einen Sonntagsschuss aus 30 Metern Entfernung von Marcel Schröer gingen die Bilker mit einem 2:1 in die Kabinen (45.). „Das war ein richtiger Strahl“, kommentierte Wietheger.

Nach dem Seitenwechsel kam der Auftritt von Jens Wietheger und Christian Holtmann, der in der 59. Minute das 2:2 vorbereitete und auch beim 3:2 (66.) seine Füße mit im Spiel hatte. Den Assist für Wiethegers letzten Treffer in der 81. Minute kann sich Sven Erdmann gutschreiben.

Westfalia Leer - SpVgg Vreden 4:5 (0:1)

Neun Tore – acht davon in Halbzeit zwei – gab es in dem Duell zwischen Leer und Vreden zu bestaunen. Die Hausherren öffneten ihr Arsenal erst, als sie schon mit 0:4 hinten lagen. Erik Schulte und Gerold Laschke gelang jeweils ein Doppelpack. „Vor allem die zweite Hälfte war vogelwild. Aber solche Tests sind nun einmal auch dazu da, etwas auszuprobieren. Da sind Fehler verzeihbar“, wollte Westfalia-Trainer Thomas Overesch nicht dramatisieren.