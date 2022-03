Leer in Unterzahl noch erfolgreich

Drei Punkte, aber auch eine Rote Karte handelte sich Westfalia Leer im Heimspiel gegen die Reserve des SC Altenrheine ein. Wobei, die drei Punkte mehr als verdient waren, die Rote Karte eher unberechtigt.

Erik Schulte, zweifacher Torschütze gegen Altenrheine, fädelte in der 52. Minute. nachdem er zuvor mit einem schönen Solo das 3:0 erzielt hatte, bei seinem am Boden liegenden Gegenspieler ein. Der hatte ihn zuvor gefoult, blieb liegen – und schon war‘s passiert. Schiedsrichter Ilja Hesseler sah es anders und schickte Schulte vom Platz.

Zuvor hatte Schulte seine Arbeit als Angreifer allerdings exzellent erledigt. In der 24. Minute erzielte er die Führung, die Gerold Laschke nur drei Minuten später auf 2:0 ausbaute, mit dem auch die Seiten gewechselt wurden.

Nach dem Gang in die Kabinen drückten die Gastgeber weiter aufs Tempo und spielten mit Einsatz und Leidenschaft weiter nach vorne. Die Folge: Das 3:0 durch Erik Schulte in der 50. Minute. Zwei Minuten darauf folgte die Rote Karte, und Leer musste fast eine Halbzeit in Unterzahl spielen. So kam es, dass Altenrheine, das vorher nur Stückwerk produziert hatte, ins Spiel kam und per Foulelfmeter auf 1:3 verkürzen konnte (76.).

Postwendend markierte Matthias Meis nach einer Ecke per Dropkick das 4:1 (78.), doch als die Kräfte der Leerschen nachließen und damit auch die Konzentration, durften die Gäste noch zwei Treffer erzielen. Timo Althoff war in der 86. und 87. Minute zur Stelle: einmal nach einem Eckball, beim zweiten Mal nach einem langen Pass aus der Abwehr heraus.